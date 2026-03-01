Video / Drama u Abu Dabiju: Dronovi pali kod kruzera s više hiljada turista

Crni oblaci dima danas su se uzdizali iznad luke u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Fotografiju je u nedjelju poslijepodne snimio turist s balkona kruzera Mein Schiff 4.

Za samo 24 sata Bliski istok pretvorio se u ratnu zonu, a usred krize našle su se hiljade njemačkih turista na kruzerima. Brod kompanije TUI Cruises trenutno je usidren u luci Port Zayed, gdje je u nedjelju poslijepodne odjeknula snažna eksplozija.

Njemačko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su za incident odgovorna dva iranska drona koja su se srušila na skladište u pomorskoj bazi Al Salam naval base u blizini luke, pri čemu su zapaljena dva kontejnera.

Prema navodima lista Bild, putnici su oko 16.30 sati dobili hitno upozorenje na mobilne telefone i naređenje da se odmah okupe u brodskom pozorištu. Jedan od njih ispričao je da se čula snažna eksplozija u neposrednoj blizini, dok je drugi naveo da je posada naložila putnicima da uđu unutra, udalje se od prozora i ostanu smireni.