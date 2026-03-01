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SIN POSLJEDNJEG ŠAHA

Pahlavi: Smrt ajatolaha nije kraj, tranzicija Irana ne bi trebala trajati duže od nekoliko godina

Smatra da će prvih 100 dana biti ključno za stabilizaciju Irana

Reza Pahlavi. Screenshot

S. S.

1.3.2026

Bivši prijestolonasljednik i sin posljednjeg šaha Irana, kojeg je Islamska Republika svrgnula 1979. godine, piše na mreži X da smrt vrhovnog vođe Irana nije kraj, dok poziva Irance da svrgnu Islamsku Republiku.

Reza Pahlavi kaže da se narod mora pripremiti za "široko rasprostranjeno i odlučno prisustvo na ulicama" i traži od njih da skandiraju iz svojih kuća noću.

Pahlavi je ranije pozvao iranske zvaničnike na predaju i vojne i organe za sprovođenje zakona da koriste svoje oružje da "brane veliku naciju Iran, a ne republiku kriminala kako bi brže okončali noćnu moru".

Poručio je za Fox da ima čvrst plan na umu.

- Radio sam s brojnim Irancima iz cijelog spektra koji su ujedinjeni u ovom cilju, imamo najraznolikiju koaliciju ljudi posvećenih tom procesu, koji predstavljaju različite dijelove zemlje, uključujući vjerske manjine, etničke grupe, a svi su usklađeni u ovom nacionalnom projektu koji imamo. Zato sam izuzetno uvjeren da ćemo ovo ostvariti i osigurati da možemo popuniti prazninu - istakao je.

Naveo je da tranzicija ne bi trebala trajati duže od nekoliko godina, ali da će prvih 100 dana biti ključno za stabilizaciju Irana.

# IRAN
# REZA PAHLAVI
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