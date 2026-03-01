Pahlavi: Smrt ajatolaha nije kraj, tranzicija Irana ne bi trebala trajati duže od nekoliko godina

Bivši prijestolonasljednik i sin posljednjeg šaha Irana, kojeg je Islamska Republika svrgnula 1979. godine, piše na mreži X da smrt vrhovnog vođe Irana nije kraj, dok poziva Irance da svrgnu Islamsku Republiku.

Reza Pahlavi kaže da se narod mora pripremiti za "široko rasprostranjeno i odlučno prisustvo na ulicama" i traži od njih da skandiraju iz svojih kuća noću.

Pahlavi je ranije pozvao iranske zvaničnike na predaju i vojne i organe za sprovođenje zakona da koriste svoje oružje da "brane veliku naciju Iran, a ne republiku kriminala kako bi brže okončali noćnu moru".