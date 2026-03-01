Ovo je šest potencijalnih kandidata za sljedećeg ajatolaha: Među njima i bivši predsjednik

Mohseni-Eje'i je ranije bio ministar obavještajnih službi Irana od 2005. do 2009. godine, a od 1984. godine je obnašao nekoliko visokih funkcija u vladi. Sada služi u privremenom Vijeću lidera.

Pored služenja u privremenom Vijeću lidera, on je na čelu iranskih seminara i imam džuma-namaza u Qomu.

Arafi, koji je istovremeno član Skupštine eksperata i 12-članog Vijeća staratelja, uživa značajan utjecaj unutar iranske strukture moći.

Khamenei nije javno imenovao nasljednika. Anadolija je sastavila šest figura koje se široko smatraju vodećim kandidatima u procesu nasljeđivanja.

Privremeno Vijeće lidera trenutno se sastoji od predsjednika države Masouda Pezeshkiana, vrhovnog sudije Gholam-Hosseina Mohseni-Eje’ija i člana Vijeća staratelja Alireza Arafi. Dok 88-člana Skupština eksperata ne izabere novog vrhovnog vođu, tročlano vijeće predstavlja najvišu vlast u Iranu.

Njegova kancelarija je u nedjelju saopćila da će tokom prelaznog perioda zajedničku odgovornost za dužnosti vrhovnog vođe preuzeti predsjednik, šef sudstva i klerik iz Vijeća staratelja dok se ne izabere novi vođa.

Nakon pogibije vrhovnog vođe Irana Alija Khameneija u američko-izraelskom napadu u subotu, pažnja je usmjerena na ustavni proces koji će odrediti njegovog nasljednika.

Kao najviši pravni autoritet zemlje, smatra se ključnom figurom u suzbijanju protestnih pokreta širom zemlje u periodu 2025–2026.

Predsjednik Savjeta za prosudbu Sadik Laridžani

Bivši vrhovni sudija Sadik Laridžani, sada predsjednik Savjeta za prosudbu, bio je blizak savjetnik Hamneija i dugo se smatra potencijalnim nasljednikom.

Rođen u Najafu, on je sin velikog ajatolaha Hašima Laridžanija, kojeg je navodno prognao šah Mohamad Reze Pahlavi.

Kasnije se porodica vratila u Iran, gdje je Sadik dosegao čin Velikog ajatolaha.

Bivši predsjednik Hasan Ruhani

Rođen kao Hasan Ferejdun, Hasan Ruhani je služio kao sedmi predsjednik Irana od 2013. do 2021. godine. Klerik i stručnjak za šerijat, Ruhani je ranije služio u Skupštini eksperata, Savjetu za prosudbu i Vrhovnom nacionalnom savjetu za sigurnost.

Nakon napuštanja funkcije nije imenovan na visoku poziciju i zabranjeno mu je bilo kandidovati se na izborima Skupštine eksperata 2024. godine.

Veliki ajatolah Hosein Nori Hamediani

Veliki ajatolah Hosein Nri Hamediani, star 100 godina, smatra se jednim od vodećih religijskih učenjaka Irana i poznat je po tvrdolinijaškim i ultrakonzervativnim stavovima.

Prije revolucije 1979. godine bio je otvoreni protivnik šaha i više puta hapšen od tajne policije SAVAK. Trenutno živi u Qomu i član je Skupštine eksperata.

Ajatolah Mojtaba Hamnei

Drugi najstariji sin Alija Khameneija Mojtaba Hamnei služio je tokom Iransko-iračkog rata od 1987. do 1988. godine.

Široko se smatra najutjecajnijim od Hamneijeve djece i povezuje se sa snagom Basij koja je korištena za suzbijanje protesta nakon spornog izbora 2009. godine.

Iako nema formalnu javnu funkciju, SAD ga je sankcionirao 2019. za predstavljanje vrhovnog vođe u službenoj funkciji iako nikada nije izabran ili imenovan na državnu poziciju osim rada u kancelariji svog oca.

Kako će novi vođa biti izabran

Od Islamske revolucije 1979. godine, Iran je imao samo dvojicu vrhovnih vođa, a to su Ruholah Homeini i Ali Hamnei, koji ga je naslijedio 1989. godine.

Član 111 iranskog Ustava navodi da u slučaju smrti eksperti trebaju poduzeti mjere u najkraćem mogućem roku za imenovanje novog vođe. Dok se novi vođa ne imenuje, vijeće koje čine predsjednik, šef sudstva i faqih iz Vijeća staratelja, prema odluci Savjeta za hitne slučajeve nacije, privremeno preuzima sve dužnosti vođe.

Član 107 iranskog Ustava navodi da određivanje vođe pripada ekspertima izabranim od naroda, čime se odgovornost stavlja na 88 članova Skupštine eksperata da pregledaju i imenuju najvišu ličnost u zemlji.

Pored izbora vođe, tijelo je odgovorno za nadzor njegovog rada i ima ovlaštenje da ga smijeni ako ne izvršava svoje dužnosti.