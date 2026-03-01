Tramp o američkim žrtvama na Bliskom istoku: Očekivali smo to, ali na kraju to će biti mnogo dobar sporazum za čitav svijet

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je zvanično potvrđeno da su stradala tri američka vojnika u napadu Irana na Kuvajt.

Tramp je kazao da su očekivali da će biti žrtava tokom akcije "Epski bijes".

- Očekujemo žrtve u nečemu ovakvom. Imamo trojicu, očekujemo žrtve, ali na kraju će to biti mnogo dobar sporazum za čitav svijet - naglasio je.

"Postoji mnogo dobrih ishoda", dodao je Tramp o dosadašnjoj operaciji.

- Prvo je obezglavljivanje, uklanjanje cijele njihove grupe ubica i nasilnika. I postoji mnogo, mnogo ishoda. Mogli bismo da uradimo kraću ili dužu verziju".