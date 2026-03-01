Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SAD

Tramp o američkim žrtvama na Bliskom istoku: Očekivali smo to, ali na kraju to će biti mnogo dobar sporazum za čitav svijet

Prvo je obezglavljivanje, uklanjanje cijele njihove grupe ubica i nasilnika

Donald Tramp. AP

S. S.

1.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je zvanično potvrđeno da su stradala tri američka vojnika u napadu Irana na Kuvajt.

Tramp je kazao da su očekivali da će biti žrtava tokom akcije "Epski bijes".

- Očekujemo žrtve u nečemu ovakvom. Imamo trojicu, očekujemo žrtve, ali na kraju će to biti mnogo dobar sporazum za čitav svijet - naglasio je.

"Postoji mnogo dobrih ishoda", dodao je Tramp o dosadašnjoj operaciji.

- Prvo je obezglavljivanje, uklanjanje cijele njihove grupe ubica i nasilnika. I postoji mnogo, mnogo ishoda. Mogli bismo da uradimo kraću ili dužu verziju".

# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.