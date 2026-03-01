Erdoan tužan zbog smrti Hamneija: Upozorio na mogućnost eskalacije

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan poručio je da je ožalošćen zbog smrti ajatolaha Alija Hamneija, koji je stradao u talasu izraelsko-američkih napada.

Upozorio je na ozbiljnice posljedice eskalacije po regionalnu i globalnu sigurnost.

- Duboko sam ožalošćen viješću o smrti vrhovnog vođe Irana - napisao je Erdoan u objavi na društvenoj mreži X, uputivši i izraze saučešća narodu Irana.

Hamnei, koji je bio na čelu Irana od 1989. godine, ubijen je u subotu tokom intenzivne kampanje zračnih napada koje su izveli Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Erdoan je već ranije osudio ove napade, ocijenivši da predstavljaju kršenje iranskog suvereniteta i prijetnju miru iranskog naroda.

Danas je turski predsjednik također telefonom razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom o najnovijem razvoju događaja u regiji.

Prema saopćenju turskog predsjedništva, Erdoan je upozorio da bi sukobi mogli imati “ozbiljne posljedice po regionalnu i globalnu sigurnost ukoliko se ne preduzmu neophodne mjere”.

Naglasio je i da Turska i Saudijska Arabija ulažu značajne napore kako bi se nesuglasice riješile putem dijaloga, ističući da je pružanje šanse diplomatiji “najracionalniji put”.