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ZATO ŠTO SU VELIKA ZEMLJA

Tramp kaže da bi napadi na Iran mogli potrajati oko četiri sedmice

To je oduvijek bio proces od četiri sedmice, rekao je

Donald Tramp. AP

S. S.

1.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp otkrio je da bi napadi na Iran mogli potrajati nekoliko sedmica.

- To je oduvijek bio proces od četiri sedmice - rekao je Trump za Daily Mail u kratkom telefonskom razgovoru.

Dodao je da su pretpostavili da će biti otprilike četiri sedmice.

Pojasnio je da je Iran velika zemlja koliko god bili jaki i da će biti potrebno četiri sedmice da završe planirani posao.

Ranije je Tramp govorio da postoji opcija da se završi za nekoliko dana, ali i da potraje, ali da ni u jednom slučaju Iran se neće oporaviti nekoliko godina.

# IRAN
# DONALD TRUMP
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