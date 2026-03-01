Tramp kaže da bi napadi na Iran mogli potrajati oko četiri sedmice

Predsjednik SAD Donald Tramp otkrio je da bi napadi na Iran mogli potrajati nekoliko sedmica.

- To je oduvijek bio proces od četiri sedmice - rekao je Trump za Daily Mail u kratkom telefonskom razgovoru.

Dodao je da su pretpostavili da će biti otprilike četiri sedmice.

Pojasnio je da je Iran velika zemlja koliko god bili jaki i da će biti potrebno četiri sedmice da završe planirani posao.

Ranije je Tramp govorio da postoji opcija da se završi za nekoliko dana, ali i da potraje, ali da ni u jednom slučaju Iran se neće oporaviti nekoliko godina.