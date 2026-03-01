Velika Britanija, Francuska i Njemačka bi se mogle uključiti u odbranu od iranskih raketa

Velika Britanija, Francuska i Njemačka, poznate kao grupa E3, upozorile su da bi mogle poduzeti „neophodne i proporcionalne odbrambene mjere“ protiv Irana ukoliko se nastavi eskalacija sukoba na Bliskom istoku, prenosi Sky News.

U zajedničkom saopćenju povodom aktuelnih udara u regiji, lideri tri evropske sile ocijenili su iranske raketne napade kao neselektivne i nesrazmjerne. Istakli su da će poduzeti korake kako bi zaštitili svoje nacionalne interese, ali i interese saveznika u tom području.

Prema navodima iz saopćenja, te mjere mogle bi uključivati djelovanje usmjereno na neutraliziranje izvora iranskih raketnih i napada dronovima, uz naglasak da bi svaka akcija bila proporcionalna i u skladu s odbrambenim ciljevima.

Lideri su se usaglasili da će u svemu postupati u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima u regiji.

Istovremeno, britansko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je 94.000 britanskih državljana registrovalo svoj boravak u zemljama Zaljeva putem vladinog sistema za prijavu prisustva u inostranstvu, što ukazuje na pojačanu zabrinutost zbog sigurnosne situacije.