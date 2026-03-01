Tramp: Osvetit ćemo smrt naših vojnika i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat civilizaciji

Poručio je da će "Amerika osvetiti njihovu smrt i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat civilizaciji.

– Nažalost, vjerovatno će ih biti još prije kraja. To je tako – kazao je Trump u videu objavljenom na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je da će osvetiti smrt trojice američkih vojnika poginulih u sukobu s Iranom, ističući da bi moglo biti novih gubitaka.

Američka vojska objavila je da su trojica vojnika poginula, dok su petorica teško ranjena, označivši ih kao prve žrtve operacija protiv Irana.

– Amerika je uz vas – naglasio je Tramp, dodajući da SAD provodi „masovnu operaciju, ne samo kako bi osigurale sigurnost za naše vrijeme i mjesto, već i za našu djecu i njihovu djecu“.

Istakao je da je to „dužnost i teret slobodnog naroda“.

Izraelsko-američke napade na Iran predsjednik SAD je opisao kao „ispravne“ i „nužne“ za eliminaciju „krvožednog terorističkog režima naoružanog nuklearnim oružjem“.

– Borbene operacije nastavljaju se punom snagom i nastavit će se dok se ne postignu svi naši ciljevi – poručio je.

Tramp je još jednom pozvao iransku Revolucionarnu gardu i „vojnu policiju“ da polože oružje i dobiju potpuni imunitet, ili se suoče sa sigurnom smrću. U kratkom obraćanju ponovio je i svoj apel Irancima na svrgavanje režima: "Amerika je uz vas".