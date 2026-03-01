Tramp: Osvetit ćemo smrt naših vojnika i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat civilizaciji

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je da će osvetiti smrt trojice američkih vojnika poginulih u sukobu s Iranom, ističući da bi moglo biti novih gubitaka.
– Nažalost, vjerovatno će ih biti još prije kraja. To je tako – kazao je Trump u videu objavljenom na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.
Poručio je da će "Amerika osvetiti njihovu smrt i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat civilizaciji.
Američka vojska objavila je da su trojica vojnika poginula, dok su petorica teško ranjena, označivši ih kao prve žrtve operacija protiv Irana.
– Amerika je uz vas – naglasio je Tramp, dodajući da SAD provodi „masovnu operaciju, ne samo kako bi osigurale sigurnost za naše vrijeme i mjesto, već i za našu djecu i njihovu djecu“.
Istakao je da je to „dužnost i teret slobodnog naroda“.
Izraelsko-američke napade na Iran predsjednik SAD je opisao kao „ispravne“ i „nužne“ za eliminaciju „krvožednog terorističkog režima naoružanog nuklearnim oružjem“.
– Borbene operacije nastavljaju se punom snagom i nastavit će se dok se ne postignu svi naši ciljevi – poručio je.
Tramp je još jednom pozvao iransku Revolucionarnu gardu i „vojnu policiju“ da polože oružje i dobiju potpuni imunitet, ili se suoče sa sigurnom smrću. U kratkom obraćanju ponovio je i svoj apel Irancima na svrgavanje režima: "Amerika je uz vas".