Troje mrtvih u pucnjavi u Teksasu: Ubijeni napadač, porijeklom iz Senagala, nosio majicu s iranskom zastavom

Policija u Ostinu istražuje je li današnja pucnjava u zabavnoj četvrti bila motivirana napadima na Iran. Dvije osobe su poginule, a 14 ranjeno, dok je napadač također ubijen. Istraga je u toku, a više policijskih izvora potvrdilo je da se provjerava moguća povezanost s terorizmom.

Napadač je nosio majicu s motivom iranske zastave, a vlasti ispituju i njegovu prošlost te eventualne probleme s mentalnim zdravljem dok je živio u Teksasu. Troje hospitaliziranih i dalje je u kritičnom stanju.

Prema policiji, napadač je porijeklom iz Senegala i u Sjedinjene Države je stigao početkom 2000-ih, prvo u Njujork, a kasnije u Teksas, gdje je imao više prijavljenih adresa.

Incident se dogodio ispred lokala Buford’s Backyard Beer Garden, kada je napadač iz velikog terenca pucao po ljudima na ulici i na terasi. Nakon toga se odvezao, parkirao, izašao naoružan puškom i nastavio pucati po prolaznicima. Policija je brzo reagirala, tri policajca su uzvratila vatru, a napadač je ubijen na raskrižju. U vozilu su pronađeni sumnjivi predmeti, ali bez eksploziva.

Više od 20 timova hitne medicinske pomoći brzo je reagovalo. Svi kritično ozlijeđeni pacijenti prevezeni su u bolnicu unutar 24 minute, a ostali unutar 47 minuta. Gradonačelnik Ostina Kirk Votson zahvalio je policiji i hitnim službama, ističući da su spasili živote.

Guverner Teksasa Greg Abot osudio je napad i naredio pojačane patrole u oblasti Šeste ulice, poručivši da nasilje neće poljuljati odlučnost Teksašana.

Prema organizaciji Arhiv oružanog nasilja (Gun Violence Archive), ovo je najmanje 56. masovna pucnjava u SAD-u od početka godine, pri čemu se masovnom pucnjavom smatra ona u kojoj su ranjene ili ubijene najmanje četiri osobe, ne računajući napadača.