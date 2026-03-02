Hezbolah se uključio u rat: Ispalili prve rakete na Izrael

Partner Irana iz Libana Hezbolah potvrdio je da će se uključiti u rat i suprotstaviti SAD i Izraelu.

- Preuzet ćemo svoju dužnost u suprotstavljanju agresiji - poručio je lider Hezbolaha Naim Kasem.

Dodao je da neće "napustiti polje časti i otpora".

U prva dva dana sukoba oni nisu poduzimali konkretne akcije, niti su se oglašavali, a simptomatična je bila i njihova šutnja tokom napada na Iran koji se desio prošlog ljeta.

Predsjednik Libana Josef Aun, nakon hitnog sastanka Višeg savjeta za odbranu, izjavio je da "odluka o ratu i miru pripada isključivo libanskoj državi".

Inače, Hezbolah je već ispalio i prve rakete prema sjeveru Izraela.