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PARTNER IRANA

Hezbolah se uključio u rat: Ispalili prve rakete na Izrael

Preuzet ćemo svoju dužnost u suprotstavljanju agresiji, rekao je vođa Hezbolaha Kasem

Hezbolah. AP

S. S.

2.3.2026

Partner Irana iz Libana Hezbolah potvrdio je da će se uključiti u rat i suprotstaviti SAD i Izraelu.

- Preuzet ćemo svoju dužnost u suprotstavljanju agresiji - poručio je lider Hezbolaha Naim Kasem.

Dodao je da neće "napustiti polje časti i otpora".

U prva dva dana sukoba oni nisu poduzimali konkretne akcije, niti su se oglašavali, a simptomatična je bila i njihova šutnja tokom napada na Iran koji se desio prošlog ljeta.

Predsjednik Libana Josef Aun, nakon hitnog sastanka Višeg savjeta za odbranu, izjavio je da "odluka o ratu i miru pripada isključivo libanskoj državi".

Inače, Hezbolah je već ispalio i prve rakete prema sjeveru Izraela.

# IZRAEL
# HEZBOLAH
# IRAN
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