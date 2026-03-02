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"AMERIKA SE POHVALILA"

Video / Uništeno više jurišnih aviona iranskog ratnog zrakoplovstva

Prvi pogođeni avion je u Sayyed al-Shohada AB (Međunarodni aerodrom Shahid Dastgheib) u Širazu

Isječak iz snimka. Screenshot

A. O.

2.3.2026

Snimak američkog razarača USS McFaul (DDG-74) koji u nedjelju ujutro ispaljuje salvu od devet krstarećih raketa BGM-109 Tomahawk na Iran pojavio se na društvenim mrežama.

Snimak američkih zračnih napada u kojima je uništeno više jurišnih zrakoplova Su-22M4 Fitter iranskog ratnog zrakoplovstva IRGC-a.

Prvi pogođeni avion je u Sayyed al-Shohada AB (Međunarodni aerodrom Shahid Dastgheib) u Širazu (Shirazu).

Prikaz borbenog aviona. Screenshot

SAD i Izrael su planirali napad na Iran sedmicu ranije (21. februara), ali su odgođeni zbog vremenskih uvjeta, obavještajnih podataka i koordinacijskih razloga.

Američki zvaničnici negiraju da su pregovori u Ženevi bili varka, rekavši da su dali konačnu ponudu.

Desetogodišnji moratorij na obogaćivanje uranija, plus američko civilno nuklearno gorivo. Trampov (Trumpov) tim je upozorio da će uslijediti sila ako Iran to odbije, javlja Axios.

# IZRAEL
# SAD
# AMERIČKI RAZARAČ
# AMERIKA
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