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NADGLEDAO OPERACIJU

Tramp bez obraćanja medijima nakon povratka iz Južne Floride: Proglašena komunikacijska pauza u Bijeloj kući

Nevjerovatni kipovi, dođite i pogledajte ih, pozvao je novinare

Donald Tramp. AP

A. O.

2.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) po povratku iz Južne Floride, gdje je nadgledao operaciju američkog napada na Iran, nije zastao kako bi razgovarao s novinarima u Vašingtonu. 

Američka televizijska mreža CNN navodi da je takav potez neuobičajeno odstupanje od njegove ustaljene prakse.

Kako dalje piše CNN, Tramp je kratko komunicirao s novinarima nešto kasnije, tokom boravka u vrtu Bijele kuće, poznatom kao Vrt ruža (Rose Garden). U tom prostoru postavljena su dva nova kipa.

- Nevjerovatni kipovi, dođite i pogledajte ih - pozvao je novinare. 

Ipak, na dodatna pitanja nije odgovarao, već im je mahnuo i potom se uputio prema Bijeloj kući. Nedugo zatim, iz Bijele kuće je saopćeno da se uvodi komunikacijska pauza, što znači da se tokom ponedjeljka ne očekuje Trampovo obraćanje medijima.

CNN podsjeća da, otkako su Sjedinjene Američke Države izvele napad na Iran, Tramp nije održao zvanični govor niti organizirao konferenciju za novinare, iako je telefonski razgovarao s predstavnicima medija te objavio dva videoobraćanja na društvenim mrežama.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
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