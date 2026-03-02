Tramp bez obraćanja medijima nakon povratka iz Južne Floride: Proglašena komunikacijska pauza u Bijeloj kući

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) po povratku iz Južne Floride, gdje je nadgledao operaciju američkog napada na Iran, nije zastao kako bi razgovarao s novinarima u Vašingtonu.

Američka televizijska mreža CNN navodi da je takav potez neuobičajeno odstupanje od njegove ustaljene prakse.

Kako dalje piše CNN, Tramp je kratko komunicirao s novinarima nešto kasnije, tokom boravka u vrtu Bijele kuće, poznatom kao Vrt ruža (Rose Garden). U tom prostoru postavljena su dva nova kipa.

- Nevjerovatni kipovi, dođite i pogledajte ih - pozvao je novinare.