Britanska baza RAF Akrotiri na Kipru napadnuta dronom: Naređeno izmještanje osoblja

Britanska baza Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF – Royal Air Force) na Kipru bila je meta sumnjivog napada bespilotnom letjelicom u nedjelju navečer, saopćilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije (Ministry of Defence, UK).

Ministarstvo je navelo da su oružane snage reagirale na incident u bazi RAF Akrotiri (RAF Akrotiri, vojna baza Kipar) oko ponoći po lokalnom vremenu.

- Naša zaštita snaga u regiji je na najvišem nivou i baza je odgovorila kako bi zaštitila naše ljude - navelo je Ministarstvo odbrane.

Ovaj incident dolazi nakon što je premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir Starmer) izjavio da je Velika Britanija pristala na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država (United States of America, SAD) da se britanske vojne baze koriste za "odbrambene" napade na iranske raketne položaje.

Glasnogovornik vlade Kipra (Government of Cyprus) izjavio je da je napad uključivao bespilotnu letjelicu koja je prouzrokovala ograničenu štetu, prenosi agencija Reuters.