Stravičan napad na sportsku dvoranu: Ubijeno 20 odbojkašica, više od 100 povrijeđenih

U orkestriranom napadu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela stradale su nedužne djevojke iz Irana, među kojima čak 20 odbojkašica.

Prvi izvještaj objavio je iranski televizijski kanal Al Mayadeen TV, navodeći da je stradalo 20 odbojkašica, što su kasnije potvrdile i druge izvore. Navodno je više od 100 povrijeđenih.

Dugo se spekuliralo o istinitosti ovih tvrdnji, ali se potom oglasila Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB – Fédération Internationale de Volleyball), izražavajući saučešće.

- Dvadeset odbojkašica poginulo je uslijed izraelske agresije usmjerene na sportsku halu u gradu Lamerd (Lamerd, pokrajina Fars, Iran) - navela je televizija, pozivajući se na podatke lokalnih vlasti.

Ranije tokom dana Izrael je izveo napad na sportsku salu u Lamerd, pri čemu je prvobitno poginulo više od 15 osoba, među kojima su bila i djeca koja su u tom trenutku bila u hali.