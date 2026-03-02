Pentagon demantovao Trampa: Nije bilo dokaza da je Iran planirao napad na SAD

Zvaničnici američkog Ministarstva odbrane priznali su na sastancima iza zatvorenih vrata s članovima Kongresa da nije postojala indicija da će Iran napasti Sjedinjene Američke Države prije nego što je pokrenut masovni napad na tu zemlju.

Prema navodima agencije Reuters, tokom brifinga je rečeno da iranske balističke rakete predstavljaju „neposrednu opasnost“, ali da nije bilo konkretnih obavještajnih podataka koji bi ukazivali na planirani napad na američke snage u regiji.

Cilj operacije

Predsjednik SAD-a Donald Tramp pravdao je napad, pokrenut zajedno s Izraelom, tvrdnjama da je Iran mogao napasti američke snage. Međutim, kako se sada navodi, sigurnosne i obavještajne službe nisu imale informacije o takvoj prijetnji.

Tramp je istakao da Sjedinjene Američke Države neće čekati da budu napadnute, te da je cilj operacije spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje, obuzdati njegov raketni program i eliminisati prijetnje po SAD i njihove saveznike.

Tvrdnje bez dokaza

Tramp je također ustvrdio da je Iran bio na putu da uskoro stekne sposobnost da balističkom raketom napadne teritorij SAD-a, ali za te tvrdnje nije iznio dokaze.

Izvori upoznati s obavještajnim izvještajima rekli su za Reuters da takve procjene nisu bile potkrijepljene relevantnim podacima i da su djelovale pretjerano.

Kritike demokrata i stav Omana

Demokrate su optužile predsjednika da vodi “rat po vlastitom izboru”, dovodeći u pitanje razloge za napuštanje mirovnih pregovora s Iranom.

Kao posrednik u tim pregovorima spominje se Oman, čiji su zvaničnici poručili da još uvijek postoji prostor za diplomatsko rješenje.