Društvenim mrežama kruže informacije: Benjamin Netanjahu ubijen u iranskom napadu?

Ipak, još uvijek nije zvanično tu vijest potvrdila vojska Izraela, niti zvaničnici u Izraelu. Međutim, na televiziji je Al Jazeera prvo izvijestila da je Netanjahu mrtav, pa je objava s X-a obrisana.

Dakle, riječ je o nezvaničnim informacijama i još uvijek nema potvrde o smrti.

Za sada nije poznato tačno u kojoj državi se nalazi Netanjahu, pa čak i kruže informacije da je pobjegao ili za Njemačku ili da je ostao u Izraelu.

WION NEWS, ipak piše da viralne tvrdnje na društvenim mrežama koje tvrde da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu ubijen u iranskom napadu ili da je pobjegao u Njemačku su lažne i neprovjerene. Ne postoji zvanična potvrda koja bi podržala ove glasine.

Usred eskaliranih tenzija na Bliskom istoku i nakon ubistva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija (Ayatollah Ali Khamenei), izraelski premijer Benjamin Netanjahu se nije pojavljivao u javnosti. On je bio prvi koji je putem video poruke tvrdio da je ajatolah ubijen u izraelskom napadu.

Ne postoji potvrda niti dokazi da je Netanjahu napustio Izrael ili otišao u Njemačku tokom rata s Iranom. Naprotiv, Ured premijera (PMO – Prime Minister’s Office, Israel) saopćio je da se Netanjahu u nedjelju sastao s ministrom odbrane, šefom Generalštaba i direktorom Mosada u Tel Avivu (Tel Aviv, Izrael).