Saudijska Arabija: Požar u ključnoj naftnoj rafineriji

U rafineriji Saudi Aramco u Saudijskoj Arabiji, jednoj od najvećih naftnih kompanija na svijetu, izbio je požar nakon što su državni mediji objavili da je postrojenje bilo meta napada dronom.

Saudi Aramco je državna naftna kompanija Saudijske Arabije i jedna od globalno najvećih naftnih kompanija.

Prema izvještaju Sky News Arabia, rafinerija Ras Tanura je zatvorena nakon napada dronom.

Ras Tanura je jedno od ključnih postrojenja Saudi Aramca, služi za preradu sirove nafte i izvoz miliona barela dnevno, te ima značajnu ulogu na globalnom tržištu energenata.

Navodi se da je požar u postrojenju brzo stavljen pod kontrolu. Mediji ističu da je incident uslijedio nakon sumnje na napad dronom u ranim jutarnjim satima.

Za sada nema informacija o povrijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti.

Istovremeno, državna novinska agencija Kuwait News Agency izvijestila je da je pogođena i rafinerija Mina al-Ahmadi u Kuvajtu.

U eksploziji koja je uslijedila lakše su povrijeđena dva radnika, koji su prevezeni u bolnicu.

Glasnogovornik kompanije, Ganem Al-Otajbi (Ghanem Al-Otaibi), saopćio je da proizvodnja u postrojenju, koje prema podacima Kuvajtska Nacionalna Naftna kompanija (Kuwait National Petroleum Company) ima kapacitet od 346.000 barela dnevno, nije pogođena incidentom.

- Timovi za hitne slučajeve odmah su počeli s radom nakon incidenta, aktivirajući plan brzog odgovora i poduzimajući sve potrebne mjere opreza kako bi osigurali sigurnost osoblja i objekata, koji nisu pretrpjeli materijalnu štetu - navodi se u saopćenju.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj povezanosti ova dva incidenta.