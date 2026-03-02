Dobro pogledajte ovu fotografiju, znakovito koga na njoj - nema

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TRAMPOVA ADMINISTRACIJA

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Administracija nije detaljno objasnila zašto je tim bio ‘podijeljen‘ na dvije lokacije

Tim Donalda Trampa. Screenshot

D. H.

2.3.2026

Noć kad je Donald Trump odlučio izvesti zračne udare na Iran bila je neuobičajena i naizgled podijeljena. Dok je Trump bio u ‘ratnom štabu‘ u Mar-a-Lagu okružen svojim najbližim savjetnicima - poput Marco Rubio, državnog tajnika, i Dan Cain, šefa Združenog štaba - potpredsjednik JD Vance nije bio s njima. Umjesto toga, Vance je nadgledao događaje iz Situacijske sobe Bijele kuće u Washingtonu, piše Telegraph.

Dvije lokacije

Tamo je s njim bila i Tulsi Gabbard, direktorica nacionalne obavještajne službe, također poznata po kritikama američkih intervencija u inozemstvu — uključujući i one prema Iranu.

Administracija nije detaljno objasnila zašto je tim bio ‘podijeljen‘ na dvije lokacije. No, činjenica da su Vance i Gabbard bili fizički odvojeni od Trumpova glavnog tima potaknula je nagađanja da to odražava različite poglede na angažman SAD-a u inozemstvu i na Trumpovu politiku prema Bliskom istoku.

Vanceova dosadašnja stajališta o ratu i intervencijama

Prije nego što je postao potpredsjednik, Vance je često kritizirao američke vojne intervencije. Kao komentator i senator još je 2024. govorio da bi rat s Iranom bio protiv interesa SAD-a i ‘iznimno skup‘.

U februaru 2026., uoči samih napada, Vance je u razgovoru za The Washington Post rekao da ne očekuje da bi eventualni sukob s Iranom prerastao u dugotrajnu, besciljnu ratnu operaciju te je naglasio da on i dalje preferira diplomaciju kad god je to moguće - makar su vojne opcije, uključujući udare kako bi se spriječilo da Iran dođe do nuklearnog oružja, i dalje među mogućnostima.

Rekao je i da ne zna kakvu će konačnu odluku Trump donijeti te da ‘nema šanse‘ da američke akcije povedu u dugo ratovanje na Bliskom istoku.

U prijašnjim izjavama Vance je sebe opisivao kao skeptika prema stranim vojnim intervencijama - stajalište koje je dijelio i prije nego što je ušao u administraciju, navodi Jutarnji list.

Unatoč svojim ranijim izjavama, otkako je potpredsjednik, Vance se povremeno pokazao spremnim podržati Trumpove akcije, uključujući i brze vojne operacije. U nekoliko nedavnih intervjua pokušao je uvjeriti javnost da SAD ne planira dugo ratovati te da se Trump i dalje protivi neograničenim stranim ratovima.

No, unatoč toj retorici, vojna operacija protiv Irana - koja je, prema američkim i izraelskim izvještajima, završila ubistvom iranskog vrhovnog vođe - razbila je dio populističke i ‘America First‘ retorike koja je Trumpa i njegovu stranku dugo definirala.

Ako se Vance planira - kao što se nagađa - kandidirati za predsjednika SAD-a 2028., bit će mu važno balansirati: ne želi se prikazivati kao gorljivi zagovornik vojnih operacija, ali također ne smije izgledati razočarano u vlastitu administraciju.

Analitičari kažu da mu može biti teško opravdati nedavna događanja ako želi zadržati potporu onog dijela birača koji se snažno protive stranim intervencijama.

# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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