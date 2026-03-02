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AMERIČKI SENATOR

Bernie Sanders: Ko može vjerovati da Izrael i Saudijska Arabija žele slobodu u Iranu?

Prema anketama provedenim nakon subotnjeg napada, samo 27 posto Amerikanaca podržava rat protiv Irana

AP Photo / Mariam Zuhaib

D. H.

2.3.2026

Senator Bernie Sanders se oglasio povodom napada na Iran koji traju od subote ujutro, a posebno je kritikovao dvije zemlje koje se smatraju najvećim američkim saveznicima u regiji.

Sanders je posebno naglasio prirodu ovih režima, te izrazio sumnju u to da lideri ovih zemalja istinski žele "slobodu" građana Irana.

"Izrael i Saudijska Arabija su uvukle SAD u napade na Iran. Izrael je pod vodstvom Benjamina Netanyahua ubio više od 70.000 ljudi u Gazi, većinom žene i djecu. Saudijska Arabija je brutalni i opresivni sistem koji ne dozvoljava opoziciju. Ko može vjerovati da oni žele donijeti slobodu građanima Irana?", napisao je Sanders.

S ovim stavom je saglasan veći dio američke populacije. Prema anketama provedenim nakon subotnjeg napada, samo 27 posto Amerikanaca podržava rat protiv Irana.

Bez obzira na to, predsjednik SAD-a Donald Trump odlučio se pridružiti Izraelu u napadu koji traje već nekoliko dana.

U Iranu je ubijeno više stotina osoba, od čega je značajan broj civila, a u operacijama su ubijena i tri američka vojnika.

# SENATOR
# BERNIE SANDERS
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