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EVROPA UGROŽENA

Njemačka na pragu uključenja u rat protiv Irana. Kažu da se samo brane

Njemački vojnici spremni su na odbrambene mjere, ali ništa izvan toga nije planirano, rekao je Vadeful

Johan Wadeful, ministar vanjskih poslova Njemačke. India Today

B. S.

2.3.2026

Njemačka ozbiljno razmatra pridruživanje američko-izraelskoj kampanji protiv Irana ukoliko režim ne prestane napadati zemlje u regiji, prenijeli su njemački politički i vojni izvori za Army Radio.

Prema tim izvorima, već se planira moguća vojna akcija u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja bi uključivala sve, od sudjelovanja u bombardiranju do pružanja vojne i zračne podrške, što su potvrdili dužnosnici njemačkog Ministarstva Vanjskih poslova i članovi Odbora za vanjske poslove Bundestaga.

Njemačka ambasada u Izraelu zasad nije odgovorala na upit za komentar o izvještaju.

Sinoć su Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo u zajedničkoj izjavi osudile iranske napade u regiji i upozorile da su spremne braniti svoje interese i interese saveznika u Perzijskom zaljevu, ako bude potrebno, poduzimanjem "odbrambenih mjera" protiv Irana.

Istovremeno, njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) izjavio je da bi američko-izraelski rat protiv Irana mogao utjecati i na Njemačku i Evropu te da Iran predstavlja značajnu prijetnju za Njemačku i Europu.

 - Njemački vojnici spremni su na odbrambene mjere, ali ništa izvan toga nije planirano - rekao je Vadeful.

# IRAN
# NJEMAČKA
# IZRAEL
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