Njemačka na pragu uključenja u rat protiv Irana. Kažu da se samo brane

Njemačka ozbiljno razmatra pridruživanje američko-izraelskoj kampanji protiv Irana ukoliko režim ne prestane napadati zemlje u regiji, prenijeli su njemački politički i vojni izvori za Army Radio.

Prema tim izvorima, već se planira moguća vojna akcija u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja bi uključivala sve, od sudjelovanja u bombardiranju do pružanja vojne i zračne podrške, što su potvrdili dužnosnici njemačkog Ministarstva Vanjskih poslova i članovi Odbora za vanjske poslove Bundestaga.

Njemačka ambasada u Izraelu zasad nije odgovorala na upit za komentar o izvještaju.

Sinoć su Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo u zajedničkoj izjavi osudile iranske napade u regiji i upozorile da su spremne braniti svoje interese i interese saveznika u Perzijskom zaljevu, ako bude potrebno, poduzimanjem "odbrambenih mjera" protiv Irana.

Istovremeno, njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) izjavio je da bi američko-izraelski rat protiv Irana mogao utjecati i na Njemačku i Evropu te da Iran predstavlja značajnu prijetnju za Njemačku i Europu.

- Njemački vojnici spremni su na odbrambene mjere, ali ništa izvan toga nije planirano - rekao je Vadeful.