Katar prekida svu komunikaciju s Iranom: Moraju platiti cijenu za napad na građane

Katar je odlučio prekinuti diplomatske veze s Iranom, optuživši ovu zemlju za napade na civilnu infrastrukturu.

Kako je za CNN potvrđeno, Katar je poduzeo ovaj korak nakon što je Iran pokrenuo napade na države u regiji gdje se nalaze američke vojne baze.

- Napad poput ovog ne može proći bez odgovora. Iran mora platiti cijenu za svoj napad na naše građane - izjavio je glasnogovornik vlade Katara za CNN.

Sukob je počeo u subotu ujutro kada su izraelske i američke snage pokrenule napad na Iran.

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza na Bliskom istoku, Al Udeid, u kojoj se nalazi gotovo 11 hiljada američkih vojnika.

Iz ove baze također su podržani američki napadi na Iran, zbog čega je Iran pokrenuo vojni odgovor usmjeren protiv Katara.

Zanimljivo je napomenuti da je Katar već jednom prekinuo odnose s Iranom, i to 2016. godine, da bi ih obnovio 2017. godine, kada je iranska vlast podržala Dohu u sukobu sa Saudijskom Arabijom.