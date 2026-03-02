Iran tvrdi da su pogodili ured Netanjahua: Sudbina premijera nije poznata

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je u najnovijem raketnom napadu na Izrael pogođen ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua).

Prema navodima iranske novinske agencije Tasnim, koja se poziva na saopćenje Ureda za odnose s javnošću IRGC-a, meta napada bio je "ured kriminalnog premijera cionističkog režima", kao i lokacija komandanta izraelskih zračnih snaga. U saopćenju se ističe da su ciljevi "teško pogođeni" u, kako su naveli, desetom valu "ciljanih i iznenadnih" napada raketama Khyber.

Izraelske vlasti zasad nisu ni potvrdile ni demantovale ove tvrdnje, a nema zvaničnih informacija o statusu premijera Netanjahua.

Poznato je da je Netanjahu tokom vikenda, i u subotu i u nedjelju, održavao sastanke sigurnosnog kabineta, no lokacija tih susreta nije objavljena.

IRGC je također naveo da je u istim napadima pogođen i ured komandanta izraelskog ratnog zrakoplovstva Tomera Bara.

Podsjetimo, u prethodnim izraelskim i američkim napadima na Iran ubijen je vrhovni vođa te zemlje, ajatolah Hameneji (Khamenei), što je dodatno pojačalo napetosti u regiji.