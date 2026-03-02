Izrael nazvao lažnim vijestima informaciju da je Iran pogodio kabinet Netanjahua

Iranska Revolucionarna garda izvijestila je da su njezini raketni napadi ciljali ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i sjedište zapovjednika izraelskih zračnih snaga.

IZRAEL SE NIJE OGLAŠAVAO

IZRAEL SE NIJE OGLAŠAVAO

U saopćenju koje je prenijela novinska agencija Fars, tvrdi se da su napadi izvedeni s raketama Kheibar.

Izrael je poručio da su ovo lažne vijesti.

Netanyahu je u prethodna dva dana aktivno učestvovao u sastancima izraelskog sigurnosnog kabineta, ali nije otkriveno na kojoj se lokaciji ti sastanci odvijaju.