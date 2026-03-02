Izrael nazvao lažnim vijestima informaciju da je Iran pogodio kabinet Netanjahua

Iranska Revolucionarna garda izvijestila je da su njezini raketni napadi ciljali ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i sjedište zapovjednika izraelskih zračnih snaga.
IZRAEL SE NIJE OGLAŠAVAO
JERUSALEM
Iranski napad na Netanjahuov ured
Iranski napad na Netanjahuov ured. AP
Iranska Revolucionarna garda izvijestila je da su njezini raketni napadi ciljali ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i sjedište zapovjednika izraelskih zračnih snaga.
U saopćenju koje je prenijela novinska agencija Fars, tvrdi se da su napadi izvedeni s raketama Kheibar.
Izrael je poručio da su ovo lažne vijesti.
Netanyahu je u prethodna dva dana aktivno učestvovao u sastancima izraelskog sigurnosnog kabineta, ali nije otkriveno na kojoj se lokaciji ti sastanci odvijaju.
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