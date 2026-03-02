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JERUSALEM

Izrael nazvao lažnim vijestima informaciju da je Iran pogodio kabinet Netanjahua

Iranski napad na Netanjahuov ured

Iranski napad na Netanjahuov ured. AP

I. Š.

2.3.2026

Iranska Revolucionarna garda izvijestila je da su njezini raketni napadi ciljali ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i sjedište zapovjednika izraelskih zračnih snaga. 

U saopćenju koje je prenijela novinska agencija Fars, tvrdi se da su napadi izvedeni s raketama Kheibar.

Izrael je poručio da su ovo lažne vijesti.

Netanyahu je u prethodna dva dana aktivno učestvovao u sastancima izraelskog sigurnosnog kabineta, ali nije otkriveno na kojoj se lokaciji ti sastanci odvijaju.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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