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CENTCOM

Amerikanci potvrdili: "Stradao i četvrti naš vojnik od početka sukoba s Iranom"

Vojnik, čije ime još nije objavljeno, teško je ranjen tokom početnih iranskih napada te je kasnije preminuo

Američki nosač aviona. Centcom

S. S.

2.3.2026

CENTCOM je potvrdio da je preminuo i četvrti američki pripadnik oružanih snaga od početka sukoba s Iranom.

Vojnik, čije ime još nije objavljeno, teško je ranjen tokom početnih iranskih napada te je kasnije preminuo.

- Velike borbene operacije se nastavljaju i naši odgovori su u toku - naveli su.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije upozorio da su moguće nove žrtve, nakon što su u prvim napadima stradala tri američka vojnika.

- Nažalost, vjerojatno će ih biti još prije nego što sve završi. To je tako. Ali učinit ćemo sve što je moguće kako do toga ne bi došlo - istakao je.

# IRAN
# SAD
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