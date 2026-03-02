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HUSEIN MAKLED

Izraelska vojska: U napadu na Bejrut ubili smo šefa obavještajaca Hezbolaha

Napad dolazi u trenutku kada se Hezbolah službeno uključio u rat između Irana s jedne strane te Izraela i SAD-a s druge

Kolaps u Bejrutu. AP Photo/Bilal Hussein

S. S.

2.3.2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su u napadu na Bejrut ubili Huseina Makleda, šefa obavještajnog štaba Hezbolaha.

- IDF sada potvrđuje da je u preciznom napadu u Bejrutu sinoć eliminiran terorist Hussein Makled, koji je služio kao šef obavještajnog stožera Hezbolaha - navela je izraelska vojska.

Napad dolazi u trenutku kada se Hezbolah službeno uključio u rat između Irana s jedne strane te Izraela i SAD-a s druge, otvorivši novu frontu napadima raketama i dronovima iz južnog Libana prema izraelskim ciljevima. 

Izrael je potom uzvratio na ciljeve te grupe u Libanu.

# IZRAEL
# HEZBOLAH
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