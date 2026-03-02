Izraelska vojska: U napadu na Bejrut ubili smo šefa obavještajaca Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su u napadu na Bejrut ubili Huseina Makleda, šefa obavještajnog štaba Hezbolaha.

- IDF sada potvrđuje da je u preciznom napadu u Bejrutu sinoć eliminiran terorist Hussein Makled, koji je služio kao šef obavještajnog stožera Hezbolaha - navela je izraelska vojska.

Napad dolazi u trenutku kada se Hezbolah službeno uključio u rat između Irana s jedne strane te Izraela i SAD-a s druge, otvorivši novu frontu napadima raketama i dronovima iz južnog Libana prema izraelskim ciljevima.

Izrael je potom uzvratio na ciljeve te grupe u Libanu.