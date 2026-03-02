Američki ministar odbrane Hegest: Mi nismo počeli ovaj rat, cilj nije promjena režima

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) održao je konferenciju za medije na kojoj je iznio nove detalje o napadima koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana.

Na početku obraćanja poručio je da je odluka o vojnoj akciji donesena zbog, kako tvrdi, dugogodišnjeg neprijateljskog djelovanja Irana prema SAD-u.

Istakao je da, prema njegovim riječima, režim u Teheranu već gotovo pet decenija vodi prikriveni rat protiv Amerike, prvenstveno kroz napade na američke interese i vojnike u regiji. Naglasio je da, iako su SAD i Izrael prvi izveli napade, smatra da oni nisu započeli sukob.

Hegset je poručio da administracija predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) namjerava "završiti rat", uz oštru poruku da će SAD odgovoriti na svaki napad na svoje državljane, bez obzira gdje se on dogodio.

Tokom konferencije više puta je pohvalio Donalda Trampa, ističući njegovu odlučnost da spriječi Iran u razvoju nuklearnog oružja. Optužio je Teheran da je pokušavao obmanama doći do nuklearnih kapaciteta te naveo da je iranski program već pretrpio ozbiljne udarce u junu.

Također je kazao da je Iranu ponuđen diplomatski put, ali da je, prema njegovim tvrdnjama, ta ponuda odbijena. Dodao je da su američki zvaničnici, uključujući Marka (Marca) Rubija, Stiva Vitkofa (Stevea Witkoffa) i Džerarda Kušnera (Jareda Kushnera), radili na postizanju dogovora, ali bez uspjeha.

Hegset je operaciju ocijenio uspješnom, navodeći da su mete bili iranski nuklearni kapaciteti, raketni program i mornarica. Poručio je da cilj nije promjena režima niti dugotrajna vojna intervencija poput Iraka, već jasno definisana vojna akcija.

Na kraju je uputio poruku iranskim sigurnosnim strukturama da ozbiljno shvate upozorenja Vašingtona (Washingtona), dok se američkim vojnicima obratio riječima podrške, priznajući da bi u nastavku operacije moglo biti novih žrtava.