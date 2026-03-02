Marinko Ogorec za "Avaz": Pad režima nije se dogodio, a vjerovatno i neće, iranski napadi mogli bi postati intenzivniji i precizniji

Eskalacija rata na Bliskom istoku trebala se izbjeći i do nje nije trebalo doći, smatra vojni analitičar i profesor na Veleučilištu Velika Gorica, Marinko Ogorec. U razgovoru za “Avaz” kaže da je predsjednik SAD-a Donald Tramp odluku o napadu na Iran donio pod velikim utjecajem izraelskog premijera Benjamina Natanjahua.

- Nisam siguran da je do ovoga trebalo doći, ali sad, kad je došlo, povratka nema. Kocka je bačena, Pandorina kutija otvorena i vidimo da iz nje svašta izlijeće van. Izrael i SAD definivno su nadmoćni, imaju prevlast u zračnom prostoru, imaju znatno sofisticiraniju tehniku i više sistema koji su operativni. Iran ima veću količinu raketnih sistema. Zavisno kako će se dinamika borbenih djelovanja odvijati, tako će i jedna, i druga strana trošiti svoje resurse. Koliko će sve trajati, vrlo je upitno. Predsjednik Tramp je rekao do četiri sedmice, možda i kraće. Ako potraje duže, onda će Iran sve više dobijati na prednosti u odnosu na SAD i Izrael. Njima odgovara kratka kampanja – kaže profesor Ogorec.

Operaciju u kojoj je u veoma kratkom roku iranski politički i vojni vrh eliminiran, Ogorec ocjenjuje kao vrlo dobro osmišljenu, sofisticirano organiziranu i vođenu.