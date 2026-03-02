Marinko Ogorec za "Avaz": Pad režima nije se dogodio, a vjerovatno i neće, iranski napadi mogli bi postati intenzivniji i precizniji

Eskalacija rata na Bliskom istoku trebala se izbjeći i do nje nije trebalo doći, smatra vojni analitičar i profesor na Veleučilištu Velika Gorica, Marinko Ogorec. U razgovoru za “Avaz” kaže da je predsjednik SAD-a Donald Tramp odluku o napadu na Iran donio pod velikim utjecajem izraelskog premijera Benjamina Natanjahua.
- Nisam siguran da je do ovoga trebalo doći, ali sad, kad je došlo, povratka nema. Kocka je bačena, Pandorina kutija otvorena i vidimo da iz nje svašta izlijeće van. Izrael i SAD definivno su nadmoćni, imaju prevlast u zračnom prostoru, imaju znatno sofisticiraniju tehniku i više sistema koji su operativni. Iran ima veću količinu raketnih sistema. Zavisno kako će se dinamika borbenih djelovanja odvijati, tako će i jedna, i druga strana trošiti svoje resurse. Koliko će sve trajati, vrlo je upitno. Predsjednik Tramp je rekao do četiri sedmice, možda i kraće. Ako potraje duže, onda će Iran sve više dobijati na prednosti u odnosu na SAD i Izrael. Njima odgovara kratka kampanja – kaže profesor Ogorec.
Operaciju u kojoj je u veoma kratkom roku iranski politički i vojni vrh eliminiran, Ogorec ocjenjuje kao vrlo dobro osmišljenu, sofisticirano organiziranu i vođenu.
- MOSAD je očito premrežio cijeli Iran sa svojim ljudima, tako da je u svakom trenutku znao šta se događa i u pravom trenutku je mogao locirati dužnosnike i udariti. Međutim, problem za Izrael i SAD je što, bez obzira koliko su likvidirali iranskih dužnosnika, a u pitanju je ogroman broj, Iran ima mogućnosti zamjene i već vidimo da su zamjene stupile na scenu. Ono što se planiralo, pad režima, nije se dogodilo. Vjerovatno se sad neće ni dogoditi. Vjerovatno će sada doći do veće kohezije unutar samog Irana. Vidimo da je bilo poziva na pobunu, na prevrat, koji se nije dogodio. Vjerovatno je taj prevrat na vlast trebao dovesti marionetsku figuru, sina Reze Pahlavija, koji očito nema kompetencije lidera unutar Irana ni po čemu, niti ga iko tamo doživljava kao budućeg lidera – ističe Ogorec za "Avaz".
Komentirajući odgovor Teherana, on navodi da su američke baze u regionu, kao i cijeli Izrael, legitimne vojne mete. Očekuje da će raketiranje biti nastavljeno, posebno ako se Iran uspije konsolidirati i sačuvati svoje raketne potencijale.
- Ti napadi bi mogli biti još intenzivniji, konzistentniji i precizniji. Za sada vidimo da još uvijek postoji određeno haotično stanje unutar tih napada, ali oni bi mogli postati daleko ozbiljniji nego što su sada. Za to vrijeme, cijene nafte u svijetu vrtoglavo idu u nebo. Hormuški tjesnac je za sada zatvoren samo zabranom prolaska od strane Irana, a ako ga zatvori u tehničkom smislu, tek onda bi došlo do porasta cijena nafte. To ćemo svi osjetiti, jer s rastom cijena nafte inflacija ide gore – zaključuje vojni analitičar i profesor na Veleučilištu Velika Gorica, Marinko Ogorec.