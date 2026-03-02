Laridžani: Iran je, za razliku od SAD-a, spreman za dugotrajan rat

Sigurnosni čelnik Irana izjavio je da je Islamska Republika spremna na dugotrajan rat sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

- Iran se, za razliku od Sjedinjenih Država, pripremio za dugotrajan rat - naveo je Ali Laridžani, čelnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, u objavi na platformi društvenih mreža X.

Laridžani je dodao da će se Iran braniti "bez obzira na cijenu".

Američke zračne i mornaričke snage, skupa s izraelskim snagama, snažno bombardiraju Iran, a predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da je cilj uništiti vojne kapacitete zemlje.

Kao odgovor, Iran je ispalio rakete na ciljeve u Izraelu i na američke vojne objekte diljem regije, prenosi TV mreža al-Arabiya.