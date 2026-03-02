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OBJAVILI SNIMKE

Amerikanci: "Razorili smo iranske lansere balističkih projektila"

U objavi je navedeno da Iran "nastavlja zlonamjerno lansirati balističke projektile, neselektivno gađajući vojne i civilne lokacije širom regiona"

Amerikanci: Razorili smo iranske lansere balističkih projektila. Platforma X

M. Až.

2.3.2026

Američka Centralna komanda (US Central Command) objavila je na društvenoj mreži X snimke za koje tvrdi da prikazuju uništavanje iranskih lansera balističkih projektila.

U objavi je navedeno da Iran "nastavlja zlonamjerno lansirati balističke projektile, neselektivno gađajući vojne i civilne lokacije širom regiona".

- Američke snage i dalje tragaju za tom prijetnjom kako bi je uklonile. Kao što je predsjednik rekao, naša odlučnost nikada nije bila snažnija - poručili su iz Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država.

Objava dolazi u trenutku pojačane eskalacije sukoba između Irana, s jedne strane, te Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, s druge.

# IRAN
# SAD
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