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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Ne isključujem slanje kopnenih snaga u Iran

Nemam tremu kad je riječ o kopnenim snagama – kao što svaki predsjednik kaže: "Neće biti čizama na tlu." Ja to ne govorim, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

2.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp ostavio je otvorenom mogućnost slanja američkih vojnika na teritorij Irana "ako to bude potrebno", poručivši da ga ne zabrinjavaju ankete koje pokazuju nezadovoljstvo dijela javnosti napadima.

- Nemam tremu kad je riječ o kopnenim snagama – kao što svaki predsjednik kaže: "Neće biti čizama na tlu." Ja to ne govorim - rekao je Tramp za New York Post u ponedjeljak. Kažem "vjerojatno nam neće trebati", [ili] "ako budu potrebne" - dodao je.

Reuters i Ipsos objavili su tijekom vikenda anketu prema kojoj 43 posto Amerikanaca ne odobrava napade na Iran. Tramp je, međutim, dao do znanja da ga takvi podaci ne zabrinjavaju.

- Ne mislim da su ankete loše. Gledajte, bez obzira na to jesu li loše ili nisu, mislim da su vjerojatno u redu. Ali nije riječ o anketama. Ne možete dopustiti Iranu, državi kojom upravljaju luđaci, da ima nuklearno oružje - rekao je

Tramp je dodao da vjeruje kako su građani impresionirani američkim vojnim akcijama u Iranu.

- Mislim da su ljudi jako impresionirani - rekao je, dodajući: "Postoji tiha većina, ako biste napravili pravu anketu, tihu anketu, koja to podržava."

# SAD
# DONALD TRUMP
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