Stigla reakcija Putina na rat u Iranu: "Ovo je iznimno opasno"

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je razgovarao s četvoricom ključnih čelnika država Perzijskog zaljeva, upozorivši na opasnost da bi američki i izraelski napadi na Iran mogli prerasti u širi regionalni sukob, izvještava CNN.

Nakon razgovora s prijestolonasljednikom Saudijske Arabije Mohammedom bin Salmanom, Kremlj je objavio da su "obje strane izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog stvarnog rizika od širenja zone sukoba, koji je već zahvatio teritorije niza arapskih zemalja i nosi katastrofalne posljedice."

"Ovo je iznimno opasno"

Putin je naglasio potrebu za diplomacijom kako bi se riješila "iznimno opasna situacija", dok je, prema tvrdnjama Kremlja, saudijski prijestolonasljednik poručio da bi Moskva, zahvaljujući dobrim odnosima i s Iranom i sa zaljevskim državama, mogla imati stabilizirajuću ulogu.

Rusija je u više navrata osudila američke i izraelske napade te ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Putin je razgovarao i s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom. "Obje strane naglasile su nužnost prekida neprijateljstava i povratka političkom i diplomatskom procesu", objavio je Kremlj.

Zabrinutost zbog uvlačenja trećih zemalja

Kremlj je također priopćio da su Putin i katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani u telefonskom razgovoru "izrazili zabrinutost zbog rizika širenja sukoba na Bliskom istoku i opasnosti da se u njega uključe treće zemlje."

Ruski predsjednik razgovarao je i s kraljem Bahreina, navodi Kremlj.