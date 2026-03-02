Tramp: Iran bi došao do nuklearnog oružja da ih nismo spriječili, postali su prijetnja, napadi mi neće dosaditi

Do ovog trenutka stradala su četiri američka vojnika, dok su gubici na strani Irana daleko veći. Ono što je poznato je to da je stradalo sedam ljudi iz vrha sigurnosnog sistema, ajatolah Ali Hamnei, kao i mnogobrojni članovi njegove porodice.

Na početku je rekao da danas nastavljaju svoju operaciju u Iranu.

- Htjeli su iskoristiti neke lokacije koje smo mi raznijeli u junu, zanemarili su naša upozorenja. Već su imali projektile koji su mogli napasti Evropu, naše baze u regionu i čak doći do našeg prostora. Mi smo bili ti koji smo ih zaustavili, a svi su bili iz nas, samo nemaju hrabrosti to priznati. Iran ima oružje dalekog dometa, postali bi prijetnja za sve zemlje, pa čak i nas. Ponosan sam što smo uništili sporazum koji je potpisao Barak Obama, oni bi s njim došli do nuklearnog oružja. Oni 47 godina ubijaju Amerikance, kada vidite nekog bez udova, to je skoro sigurno posljedica Irana - rekao je.

Žal za herojima

Dodao je da neće doći do nuklearnog oružja, iako su bili na tom putu zbog "besmislenog sporazuma".

- Iranski režim neće moći finansirati teroriste izvan svojih granica. Rekli smo da moramo napraviti nešto ispravno. Danas žalimo herojima koji su poginuli u ovoj akciji, nastavljamo misiju sjećajući se na njih. Oni su opasni, ali mi imamo najjaču vojsku na svijetu. Koliko god vremena bude trebalo, mi smo spremni ovo raditi. Rekli smo da će trajati 4-5 sedmica, a ako bude potrebno, trajat će i duže. Kažu da će mi dosaditi poslije jedne ili dvije sedmice, neće mi dosaditi - naglasio je.

Istakao je da su u jednom satu eliminirali vojno liderstvo, a da za to treba zahvaliti vojnicima koji se izlažu riziku.

Odličan posao

- Imamo sjajne pripadnike Oružanih snaga - naglasio je.

Nakon toga je počeo pričati o balskoj sobi i o tome kako to utiče na žensko uho supruge Melanije.

Pohvalio je Rodriga Edmundsa, časnika, za kojeg je kazao da je imao priliku upoznati njegovu porodicu. Osvrnuo je i na ostale vojnike koji su stradali.

- Hegset radi odličan posao, odlučio je biti ovdje iako ima dosta posla - kazao je.

Pohvalio je i generala Kejna, ministra vojske, senatore.

- Milioni ljudi su se slili u našu zemlju, to su demokrate omugići, ali u zadnjih devet mjeseci niko nije ušao ilegalno u našu zemlju - rekao je Tramp i nastavio je hvaliti svoju administraciju poimenično.

Uslijedilo je pojašnjenje šta su uradili vojnici koje odlikuje danas, a onda i proces odlikovanja.