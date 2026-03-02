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MANAMA

Iranci dronom napali hotel u Bahreinu, povrijeđena dva Amerikanca

Dva uposlenika američkog Ministarstva odbrane povrijeđena su u iranskom napadu dronom na hotel u Bahreinu, javljaju američki mediji

Iranci dronom napali hotel u Bahreinu. Platforma X

M. Až.

2.3.2026

Dva uposlenika američkog Ministarstva odbrane povrijeđena su u iranskom napadu dronom na hotel u Bahreinu, javljaju američki mediji pozivajući se na dokument State Departmenta u koji su imali uvid.

U dokumentu poslanom u nedjelju stoji: "Povrijeđena su dva pripadnika DOW-a SAD-a", pri čemu se misli na Ministarstvo odbrane. Dokument ne sadrži dodatne informacije. Nije poznato jesu li povrijeđeni civili ili vojno osoblje, niti u kojem su se hotelu nalazili.

U nedjelju ujutro pogođen je hotel Crowne Plaza, luksuzni objekt u glavnom gradu Manami. State Department nije komentirao slučaj, a Ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na upite za više informacija.

Ambasada SAD-a u Bahreinu u nedjelju je objavila izjavu u kojoj je savjetovala američkim građanima "da hoteli mogu biti meta napada" te ih pozvala da "izbjegavaju hotele u Manami".

# BAHREIN
# IRAN
# SAD
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