Katarsko ministarstvo odbrane: Oborili smo dva iranska borbena aviona

Katarsko ministarstvo odbrane saopćilo je da su njihove zračne snage u ponedjeljak oborile dvije letjelice koje su dolazile iz pravca Irana. Ministarstvo je u zvaničnom saopćenju istaklo da je riječ o uspješnoj defanzivnoj akciji i da su napadi ciljali više lokacija unutar države.

Prema informacijama iz Dohe, katarske oružane snage uspješno su neutralisale više prijetnji iz zraka.

U koordiniranoj akciji zračnih i pomorskih snaga Katara presretnuta su i uništena dva borbena aviona tipa Suhoj SU-24 koja su dolazila iz pravca Irana. Također su, kako navodi Ministarstvo, oboreni i sedam balističkih projektila pomoću sistema protivzračne odbrane, te pet bespilotnih letjelica koje su zajednički presrele katarske zračne i pomorske snage.

- Katarske emirske zračne snage uspješno su oborile dvije letjelice (Su-24) koje su dolazile iz Islamske Republike Iran. Također su uspješno presrele sedam balističkih projektila putem protivzračne odbrane, te pet dronova koji su danas ciljali nekoliko područja u državi - navodi se u saopćenju katarskog ministarstva.

Ministarstvo odbrane nije dalo dodatne informacije o sudbini pilota oborenih bombardera Suhoj SU-24 i za sada nije poznato da li su preživjeli pad. Nezavisna potvrda incidenta još uvijek nije dostupna.