Prvi avion iz Dubaija uskoro polijeće za Beograd: Oko 200 državljana Srbije vraća se iz ratom zahvaćene zone

Prvi avion iz Dubaija za Beograd polijeće večeras, saopćeno je na zvaničnoj stranici aerodroma u Dubaiju.

Prema informacijama sa sajta aerodroma, Boing 737 sa oko 200 putnika treba da polijeće u 23:20 po lokalnom vremenu (što je po našem 20:20), a dolazak u Beograd se očekuje oko 03:40 ujutru, navodi se na sajtu Beogradskog aerodroma.

Podsjećamo, prvi putnički avioni polijetali su danas rano popodne sa aerodroma Abu Dabi (Zayed International Airport, AUH) nakon privremenog zatvaranja zračnog prostora zbog ratnih dejstava u regionu.

Podaci sa platformi za praćenje letova pokazuju da je prvi poletio Airbus A380 kompanije Etihad Airways ka Londonu. Ubrzo su uslijedili letovi ka Amsterdamu (AMS), Parizu (CDG), Moskvi (SVO), Karačiju, Mumbaju, Islamabadu i Delhiju, također u okviru jedne od dvije nacionalne avio-kompanije UAE.

Ovim letovima prethodilo je polijetanje Airbus A380 kompanije Lufthansa ka Minhenu (MUC), ali prema dostupnim informacijama u tom letu nije bilo putnika.

Letovi se trenutno preusmjeravaju tako da zaobilaze Persijski zaliv, trasama preko Saudijske Arabije prema istoku, odnosno preko Omana i Omanskog zaliva za operacije ka zapadu.

Podsjetimo, vazdušni napadi Sjedinjenih Država i Izraela na ciljeve u Iranu, a potom i iranski udari na ciljeve u državama Zaliva, izazvali su ozbiljne poremećaje u civilnom avio-saobraćaju širom regiona. Bezbjednosna situacija naglo se pogoršala, što je dovelo do hitnih odluka o ograničavanju ili zatvaranju zračnog prostora.

Privremeno zatvaranje zračnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara dovelo je do potpune obustave letova iz glavnih čvorišta u Dubaiju (DXB), Abu Dabiju (AUH) i Dohi (DOH). Vodeće avio-kompanije regiona, uključujući Emirates, Qatar Airways, Etihad i flyDubai, suspendovale su operacije iz svojih baza dok su bezbjednosna ograničenja bila na snazi.