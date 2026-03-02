U izraelskim napadima na Liban poginule 52 osobe, više od 150 ranjenih

Libansko ministarstvo zdravstva objavilo je da su u izraelskim zračnim napadima poginule ukupno 52 osobe, dok je više od 150 ranjeno.

Izraelski napadi uslijedili su nakon što je Hezbolah, militantna grupa sa sjedištem u Libanu koju podržava Iran, preuzela odgovornost za napade na izraelski sustav proturaketne odbrane.

Predsjednik Libana Josef Aun osudio je napade koji su pokrenuti sa libanskog teritorija, ali i izraelske protunapade.

- Pozivam sve grupe da ne koriste Liban kao teren za posredničke ratove - rekao je Aun i dodao: "Ove operacije ozbiljno ugrožavaju sigurnost naše zemlje."