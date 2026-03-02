Libanska vlada zabranila Hezbolahu vojne aktivnosti, oni poručili: "Nema opravdanja, očekivali smo odbacivanje izraelske agresije"

Libanska vlada odlučila je prvi put zabraniti vojne aktivnosti grupe Hezbolah bliske Iranu, zbog čega su se našli na meti žestokih kritika.

"Za ovu odluku nije bilo opravdanja", naveo je u saopćenju Mohamad Raad, zvaničnik Hezbolaha.

- Ovaj potez stvara unutrašnje probleme koji bi mogli dodatno rasplamsati napetostii i nemire - upozorio je.

Naveo je da su Libanci očekivali odluku "kojom bi se odbacila izraelska agresija".

Inače, libanska vlada je donijela ovakvu odluku nakon što je kasno sinoć grupa Hezbolah objavila da ulazi u rat te pokrenula napade na mete širom Izraela. Izrael je danas uzvratio na te napade.