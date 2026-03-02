Erdoan pokrenuo diplomatsku ofanzivu: Zalaže se za prekid vatre na Bliskom istoku

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u ponedjeljak je izrazio duboku žalost zbog patnji civila u Iranu, dodajući da će Turska pojačati svoje diplomatske napore za prekid vatre kako bi pomogla u uspostavljanju mira, javlja Anadolu.

- Dijelimo bol iranskog naroda. Duboko smo ožalošćeni što svjedočimo ovoj patnji, gdje civili i nevina djeca snose teret sukoba - rekao je Erdoan na događaju u glavnom gradu Ankari.

Prioritet Turske

Turska će intenzivirati diplomatske kontakte dok se ne uspostavi prekid vatre i ne vrati mir u regiji, obećao je Erdoan.

- Stojimo na strani mira, želimo da krvoproliće prestane, da suze prestanu i da naša regija konačno postigne taj trajni mir za kojim toliko dugo žudi - rekao je.

Turski predsjednik je podvukao da je prioritet Turske osiguranje prekida vatre i otvaranje vrata dijalogu.

- Ako se ne preduzme potrebna intervencija, sukob će imati ozbiljne posljedice po regionalnu i globalnu sigurnost - rekao je Erdogan.

- Niko ne može podnijeti ekonomske i geopolitičke neizvjesnosti koje bi takav proces donio. Zato se ovaj požar mora ugasiti prije nego što se dalje proširi.

Eskalacija sukoba

U američko-izraelskim napadima od subote, prema izvještajima, ubijeno je nekoliko visokopozicioniranih iranskih zvaničnika, uključujući iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Teheran je odgovorio napadima dronovima i raketama usmjerenim na lokacije povezane sa SAD-om u zemljama Perzijskog zaljeva, što je uzrokovalo više smrtnih slučajeva.

Četiri američka vojnika su ubijena, a četiri su teško povrijeđena.

Iranski Crveni polumjesec saopćio je da je broj poginulih u američkim i izraelskim zračnim napadima od subote porastao na 555.