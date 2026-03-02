Ako izbije Treći svjetski rat: Ovo su zemlje koje se spominju kao najsigurnije

Dok napetosti između SAD-a, Izraela i Irana rastu nakon razmjene zračnih napada, strani mediji objavili su listu zemalja koje bi, prema pojedinim procjenama, mogle biti među sigurnijima u slučaju izbijanja globalnog sukoba. Popis prenosi Unilad, pozivajući se na različite analize i Globalni indeks mira.

Riječ je uglavnom o državama koje se ističu neutralnošću, geografskom izoliranošću ili obiljem prirodnih resursa, što bi im moglo omogućiti veću otpornost na poremećaje u opskrbi i moguće vojne udare.

Izolacija i surovi uvjeti

Među navedenima je Antarktika, golema i slabo naseljena ledena površina bez država u neposrednoj blizini. Ipak, ekstremni klimatski uvjeti čine je teško nastanjivom.

Island se također izdvaja kao zemlja koja nije sudjelovala u modernim ratovima, a visoko je rangiran na Globalnom indeksu mira. Zbog izoliranosti i političke stabilnosti često se spominje kao potencijalno sigurnije područje.

Novi Zeland i Australija nalaze se pri vrhu ljestvice najmirnijih država. Prema navodima istraživačke novinarke Annie Jacobsen, ove zemlje bi mogle imati prednost jer posjeduju kapacitete za održavanje poljoprivrede čak i u izvanrednim uvjetima.

Tuvalu, mala otočna država s oko 11.000 stanovnika, spominje se zbog udaljenosti i ograničenog geopolitičkog značaja.

Argentina i Čile navedeni su zbog obilja prirodnih resursa i razvijene poljoprivrede, što bi moglo ublažiti posljedice dugotrajnog poremećaja globalne trgovine. Slični argumenti primjenjuju se i na Južnu Afriku.

Neutralnost kao prednost

Butan, koji se 1971. proglasio neutralnim, i Švicarska, poznata po dugogodišnjoj neutralnosti, također su na popisu. Švicarska je i u aktualnim krizama nastojala zadržati distancu od izravnog sudjelovanja u sukobima.

Indonezija se spominje kao država koja se uglavnom držala po strani u međunarodnim sukobima i promicala inicijative za očuvanje mira.

Fidži, zbog svoje udaljenosti i prirodnih resursa, navodi se kao potencijalno sigurno utočište.

Iako su ovakvi popisi spekulativne prirode i temelje se na kombinaciji političkih, geografskih i gospodarskih čimbenika, objavljeni su u kontekstu sve izraženijih strahova od šire eskalacije sukoba na Bliskom istoku.