Iran: Kopaju se grobovi za 165 žrtava napada na školu, većina su djevojčice od 7 do 12 godina

Zračne fotografije na kojima se vide deseci svježe iskopanih mezara otkrivaju razmjere teške tragedije u Iranu. Grobna mjesta pripremaju se za 165 žrtava napada na osnovnu školu u gradu Minab, a većinu stradalih čine djevojčice uzrasta od sedam do dvanaest godina.

Napad je izveden prvog dana ofanzive i u potpunosti je uništio dvospratnu zgradu osnovne škole "Šajare Tajebeh". U prizemlju su u trenutku napada boravili dječaci, dok su se učionice za djevojčice nalazile na spratu. Objekat koji je donedavno bio ispunjen dječijim crtežima i šarenim muralima danas je pretvoren u ruševine i zgarište.

Razmjere tragedije potvrdio je tužilac u Minabu, Taheri.

- Slijedeći zločinački napad Amerike i cionističkog režima, meta je bila osnovna škola. Do sada je ubijeno 165 djece, a skoro 100 je povrijeđeno u ovom divljačkom napadu. Među žrtvama su uglavnom učenici, ali i prosvjetni radnici te roditelji - kazao je Taheri.

Portparol iranskog ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur opisao je bombardovanje škole kao "najgorču vijest" od početka rata, dodavši: "Samo Bog zna koliko će još dječijih tijela izvući ispod ruševina."

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan oštro je osudio napad, naglasivši da je riječ o grubom kršenju međunarodnog humanitarnog prava.

- Napadi na bolnice udaraju na sam život. Napadi na škole ciljaju na budućnost jedne nacije. Svijet ovo mora osuditi. Stojim uz svoju ožalošćenu naciju. Iran neće šutjeti niti se povinovati ovim zločinima - poručio je predsjednik Pezeškijan, ocijenivši da je riječ o "još jednoj mračnoj stranici u beskrajnom dosijeu zločina agresora".

Ministar vanjskih poslova Abas Aragči oglasio se na društvenim mrežama uz fotografiju razorene škole, ističući da je objekat bombardovan usred dana dok je bio pun učenika, uz poruku da "ovi zločini neće proći nekažnjeno."