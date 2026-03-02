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OD POČETKA SUKOBA

U Izraelu 960 ljudi hospitalizovano zbog povreda u iranskim napadima

U saopćenju se navodi da su četiri osobe u teškom zdravstvenom stanju

U Izraelu 960 ljudi hospitalizovano zbog povreda. Platforma X

M. Až.

2.3.2026

Ministarstvo zdravlja Izraela saopćilo je da je od početka sukoba s Iranom ukupno 960 osoba hospitalizovano, dok se njih 150 trenutno nalazi na intenzivnoj njezi.

U saopćenju se navodi da su četiri osobe u teškom zdravstvenom stanju, prenosi Times of Israel. U napadu iranske balističke rakete na izraelski grad Bejt Šemeš u nedjelju je poginulo najmanje devet osoba, a 23 su povrijeđene.

Prema izvještaju agencije Reuters, koja se poziva na podatke iranskog Crvenog polumjeseca, od početka američko-izraelskih napada na Iran ubijeno je 555 ljudi.

# IZRAEL
# IRAN
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