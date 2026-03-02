U Izraelu 960 ljudi hospitalizovano zbog povreda u iranskim napadima

Ministarstvo zdravlja Izraela saopćilo je da je od početka sukoba s Iranom ukupno 960 osoba hospitalizovano, dok se njih 150 trenutno nalazi na intenzivnoj njezi.

U saopćenju se navodi da su četiri osobe u teškom zdravstvenom stanju, prenosi Times of Israel. U napadu iranske balističke rakete na izraelski grad Bejt Šemeš u nedjelju je poginulo najmanje devet osoba, a 23 su povrijeđene.

Prema izvještaju agencije Reuters, koja se poziva na podatke iranskog Crvenog polumjeseca, od početka američko-izraelskih napada na Iran ubijeno je 555 ljudi.