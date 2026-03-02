Iran zatvorio Hormuški moreuz: "Zapalit ćemo svaki brod koji pokuša proći, cijena nafte će skočiti na 200 dolara po barelu"

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je strateški važan Hormuški moreuz zatvoren za sav pomorski saobraćaj. Iz Teherana je upućeno oštro upozorenje da će svaki brod koji pokuša proći biti meta napada, dok se istovremeno prijeti potpunim prekidom isporuke nafte Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadu.

Brigadni general Sardar Ebrahim Jabbari, savjetnik komandanta Iranske revolucionarne garde, izdao je direktno upozorenje međunarodnoj zajednici, naglašavajući da su iranske snage spremne na radikalne poteze u regiji.

Zatvaranje Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata, predstavlja direktnu prijetnju globalnoj ekonomiji.

- Hormuški moreuz je zatvoren. Ko god želi da prođe, naši heroji u mornarici IRGC-a i vojsci će zapaliti te brodove. Ne dolazite u ovaj region - poručio je general Jabbari.

Ovaj potez Irana već izaziva ozbiljne potrese na globalnim tržištima, a u Teheranu su itekako svjesni ekonomskih posljedica svojih akcija.

- Cijena nafte je već dostigla 82 dolara po barelu, a sigurno je da svijet samo čeka trenutak kada će ona skočiti na najmanje 200 dolara - izjavio je Jabbari, otvoreno najavljujući globalnu energetsku krizu.

U svom obraćanju, iranski general se posebno obrušio na Sjedinjene Američke Države, najavljujući vojne udare na američku infrastrukturu na Bliskom istoku.

- Amerikanci imaju hiljade milijardi dolara duga. Žedni su nafte iz ove regije. Mi ćemo također gađati njihove naftovode u regionu i nećemo dozvoliti izvoz nafte odavde, kako bismo ih stjerali u ćošak - upozorio je Jabbari i zaključio:

- Ni jedna jedina kap nafte vam se neće sliti niz grlo. Znajte to.