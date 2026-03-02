SAD objavio snimak: "Iran je prije dva dana ovdje imao 11 brodova. Sad ih je nula"

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je snimak udara na iranske ratne brodove u Omanskom zaljevu, uz poruku da je iranska flota na toj lokaciji sada potpuno neutralisana.

U zvaničnoj objavi stoji: "Prije dva dana iranski režim imao je 11 brodova u Omanskom zaljevu, danas ih ima nula. Iranski režim desetljećima uznemirava i napada međunarodnu plovidbu u Omanskom zaljevu. Ti su dani gotovi".

CENTCOM dodaje da je sloboda pomorske plovidbe temelj američkog i globalnog ekonomskog prosperiteta već više od osam decenija.

- Američke snage nastavit će je braniti - naveli su u objavi.

Omanski zaljev i Hormuški moreuz predstavljaju strateški ključne tačke svjetske trgovine energentima, a tenzije u tom području dodatno su porasle nakon izbijanja sukoba između Irana, s jedne strane, te Izraela i Sjedinjenih Američkih Država s druge.