Broj poginulih američkih vojnika u sukobu s Iranom porastao na šest

Američka vojska objavila je da je u sukobu s Iranom poginulo ukupno šest pripadnika američkih snaga, što predstavlja porast u odnosu na prethodno potvrđene četiri žrtve.
Snage SAD-a nedavno su izvukle posmrtne ostatke dvojice vojnika koji su se ranije vodili kao nestali nakon što je Iran pogodio jedan objekt tokom početnih napada u regiji.
Identitet poginulih zasad nije objavljen, a njihova imena bit će saopćena 24 sata nakon što o smrti budu obaviještene porodice.
Američki predsjednik Donald Tramp ranije je upozorio da se mogu očekivati dodatne žrtve nakon što je potvrdio smrt trojice američkih vojnika u prvim napadima.
- Nažalost, vjerojatno će ih biti još prije nego što sve završi. Takva je realnost. Ali učinit ćemo sve što je moguće da se to ne dogodi - rekao je Tramp.