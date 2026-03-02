Broj poginulih američkih vojnika u sukobu s Iranom porastao na šest

Američka vojska objavila je da je u sukobu s Iranom poginulo ukupno šest pripadnika američkih snaga, što predstavlja porast u odnosu na prethodno potvrđene četiri žrtve.

Snage SAD-a nedavno su izvukle posmrtne ostatke dvojice vojnika koji su se ranije vodili kao nestali nakon što je Iran pogodio jedan objekt tokom početnih napada u regiji.