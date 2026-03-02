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RASTE BROJ ŽRTAVA

Broj poginulih američkih vojnika u sukobu s Iranom porastao na šest

Identitet poginulih zasad nije objavljen, a njihova imena bit će saopćena 24 sata nakon što o smrti budu obaviještene porodice.

Sukob na Bliskom istoku. Censored Humans / Platforma X

M. Až.

2.3.2026

Američka vojska objavila je da je u sukobu s Iranom poginulo ukupno šest pripadnika američkih snaga, što predstavlja porast u odnosu na prethodno potvrđene četiri žrtve.

Snage SAD-a nedavno su izvukle posmrtne ostatke dvojice vojnika koji su se ranije vodili kao nestali nakon što je Iran pogodio jedan objekt tokom početnih napada u regiji.

Identitet poginulih zasad nije objavljen, a njihova imena bit će saopćena 24 sata nakon što o smrti budu obaviještene porodice.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je upozorio da se mogu očekivati dodatne žrtve nakon što je potvrdio smrt trojice američkih vojnika u prvim napadima.

- Nažalost, vjerojatno će ih biti još prije nego što sve završi. Takva je realnost. Ali učinit ćemo sve što je moguće da se to ne dogodi - rekao je Tramp.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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