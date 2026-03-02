Umro jedan od najkrvoločnijih šefova u Cosa Nostri

Benedetto "Nitto" Santapaola, zloglasni sicilijanski mafijaški šef koji je zadnje tri decenije proveo u zatvoru, preminuo je u dobi od 87 godina, potvrdila su dva izvora bliska slučaju.

Santapaola, uhapšen 1993. godine i osuđen na više doživotnih kazni zbog ubistava i drugih zločina, umro je u zatvoru visoke sigurnosti u Milanu, rekao je jedan od izvora.

Poznat kao "il cacciatore" (lovac) i "il licantropo" (vukodlak), Santapaola je vodio mafiju u istočnosicilijanskom gradu Cataniji od kasnih 1970-ih do ranih 1990-ih.

Smatran je jednim od najmoćnijih i najkrvoločnijih šefova Cosa Nostre sve do svog hapšenja 1993. godine.

Osuđen je, između ostalog, kao jedan od organizatora ubistava Giovannija Falconea i Paola Borsellina 1992. godine, dvojice najpoznatijih talijanskih tužitelja u borbi protiv mafije.