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ITALIJA

Umro jedan od najkrvoločnijih šefova u Cosa Nostri

Smatran je jednim od najmoćnijih i najkrvoločnijih šefova Cosa Nostre sve do svog hapšenja 1993. godine

Benedetto "Nitto" Santapaola. Platforma X

M. Až.

2.3.2026

Benedetto "Nitto" Santapaola, zloglasni sicilijanski mafijaški šef koji je zadnje tri decenije proveo u zatvoru, preminuo je u dobi od 87 godina, potvrdila su dva izvora bliska slučaju.

Santapaola, uhapšen 1993. godine i osuđen na više doživotnih kazni zbog ubistava i drugih zločina, umro je u zatvoru visoke sigurnosti u Milanu, rekao je jedan od izvora.

Poznat kao "il cacciatore" (lovac) i "il licantropo" (vukodlak), Santapaola je vodio mafiju u istočnosicilijanskom gradu Cataniji od kasnih 1970-ih do ranih 1990-ih.

Smatran je jednim od najmoćnijih i najkrvoločnijih šefova Cosa Nostre sve do svog hapšenja 1993. godine.

Osuđen je, između ostalog, kao jedan od organizatora ubistava Giovannija Falconea i Paola Borsellina 1992. godine, dvojice najpoznatijih talijanskih tužitelja u borbi protiv mafije.

# COSA NOSTRA
# ITALIJA
# MAFIJA
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