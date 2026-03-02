Novi detalji o Husi B.: Prozvali ga socijalnim parazitom, slučaj komentirao i Kristijan Šmit

Njemački list Bild je objavio nove informacije o slučaju za koji su ocijenili da šokira Nijemce. Riječ je o Husi B. (42) iz Bosne i Hercegovine, kojeg su predstavili kao kriminalnim korisnikom socijalne pomoći.

On je poznat policiji zbog krađa i odavno je trebalo napustiti Njemačku. Ipak, i dalje živi u ovoj zemlji, gdje iz mjeseca u mjesec od države dobija 7.250 eura.

Hronologija neuspjeha države

Bild je došao do kompletnog azilantskog dosijea Huse B. List je to nazvao hronologijom neuspjeha države na 10 strana. Prema tom dosijeu, Huso B. je 1994. godine došao u Njemačku. Dakle, došao je kada je u Bosni i Hercegovini bio rat, a Njemačku je trebao napustiti 1. septembra 1997., a krajnji rok za napuštanje je bio 15. decembra iste godine. Međutim, dogodilo se ništa.

On je 2000. godine, kada je imao 16 godina, podnio zahtjev za azil, ali je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice (BAMF) privremeno odbila zahtjev i ponovo mu je prijetila deportacija. Zahtjev za azil mu je 17. oktobra 2003. definitivno odbijen, kao očigledno neosnovan, zbog čega je bio obavezan napustiti Njemačku.

Bild piše da je prvobitno napustio zemlju, ali da nije jasno kada i gdje je otišao. Međutim, prema navodima iz dosijea, jasno je da je 22. juna 2007. ponovo došao iz inostranstva. Služba za strance u Kelnu je 13. septembra 2007. izdala rješenje o protjerivanju na neodređeno vrijeme. Drugim riječima, morao je trajno napustiti državu.

Niko ništa ne razumije

List primjećuje da ono što se nakon toga događa niko ne razumije. Grad Keln je nadležan za slučaj, a deportaciju je trebalo da provede pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija.

"Činjenica: tačno 52 puta, gotovo 23 godine nakon konačnog odbijanja zahtjeva za azil. To znači da uprkos rješenju o protjerivanju, ostanak Bosanca je do danas toleriran. Njegov dosije i dalje raste", piše Bild.

Kao obrazloženja se navode hitni humanitarni ili lični razlozi, zatim "drugi razlozi", kasnije nedostatak putnih dokumenata. Četiri strane dosijea pune su dokumenata o produženju boravka po osnovu statusa toleriranog boravka (duldung). U tekstu se spominje i više lažnih identiteta Huse B.

"Već 23 godine ne bi smio biti u Njemačkoj jer je trebao biti deportovan", izjavio je za Bild premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Vist te doda da razumije svakoga ko u ovom slučaju osjeća bijes.

Grad Keln se na upit Bilda zašto su deportacije stalno odlagane pozvao na obavezne razloge za toleriranje, prije svega zbog ukupno osmero djece Huse B. Dokle god maloljetna djeca imaju perspektivu ostanka u Njemačkoj, toleriraju se i roditelji, odnosno porodica je zaštićena Ustavom Njemačke.

"Razdvajanje deportacijom bilo bi moguće samo u slučaju teških krivičnih djela, odnosno ozbiljne sigurnosne prijetnje", piše Bild.

Šmit komentirao slučaj

I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je komentirao ovaj slučaj. Naime, taj komentar za njemački list je dao po svakoj tački:

Bosna i Hercegovina je sigurna zemlja porijekla. Šta Šmit hoće da kaže: Zašto je taj čovjek još u Njemačkoj? U domovini mu ne prijeti nikakva opasnost;

Ljudi ne žive u raskoši, ali su svi vrijedni i radini. Šta time Šmit poručuje: Ko želi da radi, može da preživi na Balkanu;

Stotine hiljada ljudi pobjeglo je od rata i terora u Njemačku, procjenjuje se da se više od 90 posto njih kasnije dobrovoljno vratilo da obnovi svoju zemlju. Šta time Šmit poručuje: Ako su drugi mogli da se vrate, zašto se to ne može očekivati i od Huse B.;

Neke porodice s djecom su također deportirane. Šta time Šmit poručuje: Nerazumijevanje zbog toga što se, prema stavu Grada Kelna, Huso B. sa sada osmero djece navodno "učvrstio" u Njemačkoj. Ako su druge porodice s djecom mogle biti deportirane, zašto ne i on;

Šta ljudi u Bosni i Hercegovini treba da misle kada čitaju ovakve vijesti? Šta time Šmit poručuje: Čak i Bosni i Hercegovini, koja je siromašnija od Njemačke, ljudi se osjećaju izigrano i prevareno.

87 hiljada eura godišnje

Jer Huso B. sa svojom brojnom porodicom godišnje prima 87 hiljada eura socijalne pomoći od države. Poznat je policiji i više puta je osuđivan.

Sada bi "najgori njemački socijalni parazit", kako ga autor teksta naziva, koji godišnje prima 87 hiljada eura socijalne pomoći, ponovo trebao da se pojavi pred sudom, ovog puta zbog prevare.

No, postupak pred Općinskim sudom u Kelnu privremeno je obustavljen. Obrazloženje: Čovjek, kome država godinama pouzdano svakog mjeseca isplaćuje 7.250 eura, navodno nije mogao biti pronađen, niti mu je mogao biti uručen sudski poziv.

Iako navodno živi u azilantskom domu, gdje je prijavljen, njegovo ime i dalje uredno stoji na poštanskom sandučetu, prenosi Deutsche Welle.