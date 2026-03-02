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ŠEF AMERIČKE DIPLOMATIJE

Rubio: Napad je bio nužan, Iran bi za godinu dana prešao "liniju imuniteta"

Držali bi cijeli svijet kao taoca, rekao je

Marko Rubio. Anadolija

M. Až.

2.3.2026

Američki ministar vanjskih poslova Marko Rubio izjavio je u Vašingtonu da je vojna operacija protiv Irana "morala biti provedena bez obzira na sve", jer bi Teheran u roku od godinu dana prešao, kako je rekao, "liniju imuniteta".

Prema njegovim riječima, to bi značilo da bi Iran posjedovao toliko kratkodometnih projektila i bespilotnih letjelica da "nitko više ne bi mogao ništa učiniti".

- Držali bi cijeli svijet kao taoca - rekao je Rubio.

On je dodao da bi se američka administracija suočila s ozbiljnim posljedicama unutar zemlje, uključujući istrage u Kongresu, da nije djelovala "preventivno kako bi spriječila dodatne žrtve i gubitak života".

Rubio je također naglasio da se nada da bi iranski narod mogao srušiti vlast u Teheranu, ali je precizirao da je glavni cilj američke misije uništiti iranske balističke projektile i spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja.

# IRAN
# SAD
# MARCO RUBIO
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