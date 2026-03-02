Rubio: Napad je bio nužan, Iran bi za godinu dana prešao "liniju imuniteta"

Američki ministar vanjskih poslova Marko Rubio izjavio je u Vašingtonu da je vojna operacija protiv Irana "morala biti provedena bez obzira na sve", jer bi Teheran u roku od godinu dana prešao, kako je rekao, "liniju imuniteta".

Prema njegovim riječima, to bi značilo da bi Iran posjedovao toliko kratkodometnih projektila i bespilotnih letjelica da "nitko više ne bi mogao ništa učiniti".

- Držali bi cijeli svijet kao taoca - rekao je Rubio.

On je dodao da bi se američka administracija suočila s ozbiljnim posljedicama unutar zemlje, uključujući istrage u Kongresu, da nije djelovala "preventivno kako bi spriječila dodatne žrtve i gubitak života".

Rubio je također naglasio da se nada da bi iranski narod mogao srušiti vlast u Teheranu, ali je precizirao da je glavni cilj američke misije uništiti iranske balističke projektile i spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja.