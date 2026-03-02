Rat u Iranu bi mogao uzrokovati najveći šok na tržištu nafte u posljednjih nekoliko godina

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara započele zračne napade na Iran, osam mjeseci nakon američko-izraelskog bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja. U međuvremenu su Amerikanci uhapsili venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Prema jednoj teoriji, američki predsjednik Donald Tramp je ove akcije svjesno planirao za dane vikenda, kada su tržišta nafte zatvorena, očekujući da će njegovi potezi tada imati manje negativnih posljedica.

Ipak, cijena sirove nafte tipa Brent, koja je svjetska referentna vrijednost, porasla je na više od 82 dolara (136 KM) po barelu, odnosno za 13 posto u odnosu na 27. februar. Kasnije je cijena pala na 80 dolara (133,50 KM), što je i dalje najveći rast cijene sirove nafte u posljednje četiri godine. Ako se napadi na Iran nastave, cijena bi mogla biti i znatno viša.

Na tržištu je vladala nervoza uoči samih američko-izraelskih udara. Prošla radna sedmica zaključena je sa cijenom nafte od 72 dolara (120 KM) po barelu, što je najviša cijena od jula prethodne godine.

Tom Rid iz agencije za izvještavanje o cijenama Argus Media napomenuo je da je to za 10 dolara (16 KM) više nego što bi bilo u normalnim okolnostima ponude i potražnje.

Analitičari su početkom godine očekivali superzasićenje tržišta naftom zbog rasta ponude zaljevske nafte i slabe potražnje, predviđajući da će cijena pasti na 55 dolara (91 KM) po barelu. Procjena je bila da će prosječni dnevni suficit na strani potražnje iznositi 3,7 miliona barela.

Međutim, ove godine, zbog rastućih tenzija u Zaljevu i strožih zapadnih sankcija Iranu, cijene nafte porasle su za 20 posto. Regionalni sukobi i blokada Hormuškog moreuza, kroz koji se dnevno transportuje 15 miliona barela, odnosno trećina svjetskog pomorskog transporta nafte, mogli bi uzrokovati rast cijene "crnog zlata" na 100 dolara (166 KM) po barelu.

U satima nakon prvih izraelskih napada prošlog ljeta, cijena Brenta porasla je na 74 dolara (123 KM) po barelu, odnosno za sedam posto. To je, prema listu Economist, bio razumni, ali ne ogroman rast. Razlog je što na meti tih napada nisu bila energetska postrojenja, a izvoz iranske nafte, koji čini četiri posto svjetskog pomorskog transporta, nije presudan za globalnu opskrbu. Američka intervencija tada je bila kratka, a iranski odgovor simboličan. Cijene su se nakon toga spustile.

Sada je situacija drugačija. Donald Tramp najavio je da će snažno i precizno bombardovanje Irana biti kontinuirano dok se ne postignu ciljevi. Iranski odgovor je mnogo ozbiljniji i uključuje raketiranje arapskih susjeda koji imaju američke vojne baze.

Tri faktora

Ništa od toga ne smiruje tržište. Kolika će panika biti i koliko će trajati, zavisi od tri faktora. Prvi faktor je šta će Iran napasti u Zaljevu. Prvobitno su gađali američke vojne baze, tvrdeći da djeluju u samoodbrani, zatim luke, aerodrome i civilnu infrastrukturu arapskih država.

U rano jutro gađana je najveća saudijska rafinerija, koja je zatvorena iz predostrožnosti. Katar je potvrdio da je gađano njihovo glavno postrojenje za izvoz plina, zbog čega je proizvodnja obustavljena.

Većina proizvodnje nafte u iračkom Kurdistanu, kao i nekoliko velikih izraelskih plinskih polja, privremeno je obustavljena kako bi se spriječila eventualna šteta.

Suočeno s egzistencijalnom prijetnjom, iransko rukovodstvo može susjede uvući u duboku krizu kako bi prisililo Ameriku da se vrati za pregovarački sto.

Karlos Belorin iz konsultantske kuće Welligence ističe da su brojna saudijska, emiraćanska i kuvajćanska naftna polja u dometu iranskih projektila i dronova.

Gađanje naftnih polja moglo bi biti nasumično. Iranski napad na zaljevska naftna polja izazvao bi reakciju država u kojima se ta polja nalaze, a koje su prvobitno pozivale na deeskalaciju.

Čak i ako proizvodnja nafte ne bude pogođena, ostaje pitanje da li ona može doći do tržišta. Hormuški moreuz nikada nije bio zatvoren za pomorski saobraćaj, čak ni tokom iransko-iračkog rata 1980-ih.

Zatvaranje moreuza bi antagonizovalo Kinu, koja kupuje skoro svu iransku naftu. Preko ovog prolaza ostvaruje se 37 posto kineskog uvoza sirove nafte pomorskim putem.

Dojam je da Iran planira otežati prolaz kroz Hormuški moreuz. Tokom pregovora sa SAD-om 17. februara zatvorili su prolaz na nekoliko sati zbog pomorskih vježbi s bojevom municijom. To je bio izraz nezadovoljstva Irana.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) 28. februara objavila je da je prolaz Hormuškim moreuzom zatvoren, ali iranski zvaničnici kasnije tvrde da nisu imali namjeru formalno ga zatvoriti.

Potpuna blokada bila bi teška, ali Amerikanci bi je mogli razbiti za nekoliko sati. Ipak, Hormuški moreuz već postaje neprohodan: satelitski signali su ometeni, navigacija brodova otežana i raste rizik od sudara.

Iranci bi mogli postaviti mine. Četiri plovila napadnuta su kroz 36 sati od početka američko-izraelskog napada na Iran u Hormuškom moreuzu i Omanskom zaljevu.

Osiguravajuća društva su drastično podigla premije i potpuno otkazala polise za plovila koja pokušavaju proći kroz Hormuški moreuz.

Agencija Kpler pratila je najmanje pet gigantskih tankera koji su trebali preuzeti naftu u Saudijskoj Arabiji, Omanu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima 28. februara popodne, a koji su morali polukružno skrenuti.

Na obje strane moreuza formiraju se veliki klasteri usidrenih tankera. Trenutno je u Zaljevu količina pošiljki nafte jednaka 12-dnevnoj potrošnji. Veće cijene vozarina dodatno povećavaju troškove prolaza.

Alternativne rute imaju ograničenu korist. Saudijska Arabija može preusmjeriti naftu preko naftovoda Istok-Zapad, dok Emirati imaju kraći naftovod koji zaobilazi Hormuški moreuz.

Jorge Leon iz konsultantske kuće Rystad Energy ističe da čak pri punom kapacitetu ovih naftovoda (8–10 miliona barela dnevno), oni su i dalje izloženi iranskim napadima.

OPEC i saveznici na sastanku 1. marta skromno su povećali proizvodnju. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati imaju najveće rezervne kapacitete. Ako oni ne isporuče svoju naftu, ostale OPEC članice mogu nadoknaditi.

Treća i najveća nepoznanica je može li Donald Tramp svrgnuti teokratski režim u Iranu. Ako se režim sruši, Iran bi mogao ublažiti sankcije i povećati izvoz nafte, što bi moglo izazvati superzasićenje tržišta i smanjiti cijene.

Ako režim opstane, nasljednik Alija Hameneija mogao bi demonstrirati silu, držeći Hormuški moreuz zatvorenim i održavajući napetosti u Zaljevu.

Postoji i rizik od smanjenja iranske proizvodnje nafte, a kupci poput Kine mogli bi biti nesigurni ko kontrolira izvore nafte ako borba za vlast u Iranu potraje.

Dešavanja u SAD-u

Amerikanci će u novembru glasati na sredini Trampovog drugog predsjedničkog mandata. Tramp i Republikanska stranka su nepopularni jer Amerikanci smatraju da ne čine dovoljno za smanjenje troškova života. Više cijene goriva dodatno povećavaju nepopularnost.

Federalne rezerve Dallasa pokazuju da rast cijene Brenta za 10 dolara (16 KM) po barelu povećava cijenu jednog galona benzina za 0,25 dolara (0,41 KM) kroz nekoliko dana. Pumpama je potrebno duže vrijeme da snize cijene kada Brent opada.

Tramp može koristiti strateške rezerve od 415 miliona barela. Njegov prethodnik Džo Bajden (Joe Biden) imao je 570 miliona barela. Ako bi se dnevno trošilo 4,4 miliona barela, rezerve bi trajale tri mjeseca. Međutim, neizvjesnost rata u Iranu mogla bi trajati mnogo duže od tri mjeseca.