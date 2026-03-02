Aragči: Hamneijevo ubistvo je vjerski zločin

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči pozvao je susjedne zemlje da izvrše pritisak na Sjedinjene Američke Države zbog napada na Iran, izjavio je za državnu televiziju.

Naglasio je da Teheran nije u ratu s drugim državama u regiji, iako je Iran izveo osvetničke napade na Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Bahrein.

Aragči se osvrnuo i na ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hamneija, koje je nazvao "vjerskim zločinom".

Upozorio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne razumiju značenje i posljedice koje bi takav čin imao.