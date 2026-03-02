Hilari Klinton izjurila sa saslušanja o Epstinu: Ljutito lupila rukom o sto

Novoobjavljeni snimak prikazuje bivšu državnu sekretarku kako besno napušta prostoriju tokom svog svjedočenja, nakon što je planula na republikanske zakonodavce zbog toga što je dozvoljeno da njene fotografije procure iz sale, prenosi Fox News.

Bivša državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država i prva dama Hilari Klinton prošlog četvrtka je svjedočila pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD u istrazi o pokojnom milijarderu pedofilu Džefriju Epstinu, a sada je objavljen snimak na kome se vidi kako ona ljutito napušta svjedočenje.

- Završila sam s ovim. Ako vi to radite, ja sam završila - rekla je Hilari Klinton povišenim tonom nakon što je saznala za curenje fotografije.

- Možete to smatrati nepoštovanjem Kongresa od sada pa dokle god hoćete. Ovo je jednostavno tipično ponašanje - dodala je.

Taj zapanjujući trenutak dio je više od pet sati snimka koji prikazuje Hilari Klinton tokom davanja iskaza pred zakonodavcima koji istražuju postupanje vlade u slučaju Epstina.

Klintonova je iza zatvorenih vrata ostala i sa republikancima i sa demokratama od 11 časova u četvrtak, a izašla je da razgovara s novinarima nešto poslije 17,30 te večeri.

Bivša prva dama i zvaničnica administracije Baraka Obame rekla je zakonodavcima da se ne sjeća da je ikada srela Epstina i da je njegovu saradnicu, Gislejn Maksvel, površno poznavala.

Sve se to dogodilo dan prije nego što je njen suprug, bivši predsjednik Bil Klinton, takođe dao iskaz iza zatvorenih vrata u okviru istrage odbora o Epstinu.